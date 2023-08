Torna Bufala Fest, la mozzarella e le altre eccellenze della filiera bufalina dal 6 al 10 settembre nella rinnovata Piazza Municipio

Dopo il Territorio, il Benessere e la Sostenibilità, il tema della settima edizione di Bufala Fest sarà l’AgriFoodTech. Negli ultimi anni, la filiera agroalimentare sta attraversando una fase di forte trasformazione, attribuendo sempre maggior peso ai concetti di sostenibilità e innovazione tecnologica. Questi due fenomeni sono oggi centrali per garantire la sostenibilità e la competitività nel medio-lungo periodo del settore nel nostro Paese. La Campania è al 1° posto nel Mezzogiorno per Valore Aggiunto generato dalla Bioeconomia (6 miliardi di Euro), al 1° posto nel Mezzogiorno e al 5° posto in Italia per export agroalimentare (3,5 miliardi di Euro), al 1° posto nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per Eco-investimenti in prodotti e tecnologie green (36,1 milioni di Euro), al 1° nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per incidenza della produzione di bioenergia sul totale della produzione energetica (oltre il 9,0% del totale). Con queste premesse, Bufala Fest 2023 si configura come una preziosa occasione di confronto sull’attualissimo tema della strategia verde europea e i suoi risvolti sulla filiera agroalimentare nazionale e internazionale, un panorama in profondo cambiamento e con un futuro sempre più orientato all’innovazione tecnologica, sia di processo, che di prodotto.