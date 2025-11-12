Torna Chocoland al Vomero, da giovedì 13 in Piazza degli Artisti

- pubblicità -

Il Vomero si trasformerà nella “Terra dei Golosi” con Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale che torna a Napoli per deliziare grandi e piccini.

Quest’anno l’evento si terrà dal 13 al 16 novembre 2025 in Piazza degli Artisti, nel cuore del quartiere collinare di Napoli.

La 17ª edizione di Chocoland offrirà tanti giorni di dolcezza e divertimento, con laboratori, show cooking, spettacoli e animazione per tutta la famiglia. I visitatori potranno assaggiare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri italiani, provenienti da regioni che vantano grandi tradizioni come la Sicilia, e scoprire le infinite possibilità del cioccolato artigianale.

Tra le novità di quest’anno, il cioccolato per cani by Zoomiguana e il cioccolato a zero calorie Choco zero, per chi vuole concedersi un piacere senza sensi di colpa. Non mancheranno i classici come i wafel e il croccante siciliano, oltre a proposte originali come le caramelle gommose e la liquirizia calabrese.

Un’altra attrazione sarà il Kurtos ungherese, un dolce tradizionale che conquisterà il cuore dei visitatori. Tra gli eventi in programma il Drago Luminoso che incanterà i visitatori sabato 15 novembre dalle 15 alle 21 ed ancora Art Attack: fabbrica di cioccolato. Un laboratorio creativo per piccoli inventori di dolcezze. Eventi in agenda il 13 e 14 novembre dalle ore 16 alle ore 21 mentre nei giorni 15 e 16 novembre dalle ore 10 alle ore 14. Sarà possibile creare il segnalibro o segnaposto a tema Willy Wonka. Spazio al sociale. I ragazzi e le ragazze del progetto “Imparo a Vivere da solo” saranno presenti con creazioni artigianali a tema Chocoland: sapori di cioccolato, borse personalizzate, gioielli artigianali e tanto altro.

Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, è un appuntamento firmato dalla D2 Eventi. Un momento imperdibile per gli amanti del cioccolato e della buona cucina, che offrirà un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i sensi. L’ingresso sarà gratuito, quindi non c’è scusa per non partecipare a questa dolce avventura!