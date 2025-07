Torna CuoreBuonoDiChef, gusto e solidarietà a Torre del Greco

- pubblicità -

Torna per la sua quarta edizione CUOREBUONODICHEF l’evento benefico che ha conquistato un posto di rilievo nel panorama campano, riunendo il meglio dell’arte culinaria regionale per una causa nobile.

Chef, pasticceri, panificatori e pizzaioli si uniscono ancora una volta per creare un’esperienza gastronomica indimenticabile, con un unico, grande obiettivo: devolvere l’intero ricavato alla sottosezione UNITALSI di Torre del Greco.

CUOREBUONODICHEF non è solo un evento, è una certezza.

Nata dall’iniziativa degli chef Antonio Sorrentino e Chef Massimo Passarelli che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della solidarietà, la manifestazione si è affermata come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e, soprattutto, per chi desidera contribuire attivamente al benessere della comunità.

La crescente partecipazione di rinomati nomi della gastronomia campana, edizione dopo edizione, testimonia il valore e la risonanza di questa iniziativa.

I benefattori avranno l’opportunità di degustare specialità preparate con maestria dai più grandi talenti del settore, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Ogni assaggio sarà un gesto di generosità, poiché il 100% delle somme raccolte sarà destinato a sostenere le attività della sottosezione UNITALSI di Torre del Greco, un’organizzazione no profit, da sempre impegnata nell’assistenza e nel supporto ai malati, alle persone con disabilità, a famiglie in difficoltà e molto di più.

“Siamo immensamente orgogliosi di giungere alla quarta edizione di CUOREBUONODICHEF dichiara lo chef Antonio Sorrentino, “un traguardo che dimostra come la passione per il nostro lavoro possa tradursi in un concreto aiuto per chi ne ha più bisogno.

Ogni chef, pasticcere, panificatore, pizzaiolo, sommelier, maître e DJ che partecipa porta non solo la sua arte, ma anche un pezzo del suo cuore, rendendo questo evento un vero e proprio simbolo di solidarietà e eccellenza campana.

Invitiamo tutti a partecipare numerosi e a unirsi a noi in questa giornata di gusto e beneficenza.”

CUOREBUONODICHEF è la dimostrazione tangibile di come la gastronomia possa essere un veicolo potente per il cambiamento sociale, unendo le persone attorno a valori di altruismo e supporto reciproco.

L’evento è previsto per il 16 luglio 2025 alle 20 nella città di Torre del Greco , evento che gode anche del patrocinio morale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, è un’occasione da non perdere per gustare prelibatezze uniche e sostenere una causa di vitale importanza.

Dettagli dell’evento:

• Nome Evento: CUOREBUONODICHEF – IV Edizione

• Data e ora : 16 luglio 2025 ore 20,00

• Luogo: Torre del Greco nell’area esterna dell’I.C. Don Milani, plesso D. Parrella – Viale F. Coscia, 80059

• Beneficenza: donazione 30 £ , Intero ricavato sarà devoluto alla sottosezione UNITALSI di Torre

del Greco.

• Professionisti 64: Chef, pasticceri, panificatori, pizzaioli, maître, sommelier, DJ, di spicco del

panorama campano.

• Aziende sostenitrici 46

• Patrocinio: Amministrazione Comunale di Torre del Greco, Sindaco Luigi Mennella.

Le modalità per partecipare al Charity Dinner del 16 luglio sono diverse:

• E#ettuare un bonifico dell’importo totale del contributo direttamente sul conto della

Sottosezione torrese (IBAN IT14U0503404040000000003582) intestato a UNITALSI con la

causale “CHARTY DINNER CUOREBUONODICHEF “, indicando i relativi nominativi (l’ingresso è

garantito esibendo la ricevuta del bonifico

• Acquistare direttamente i biglietti presso il partner “Cioccolateria Felici e Fondenti” in Via

Roma a Torre del Greco (l’ingresso è garantito esibendo il biglietto in originale)

• Acquistare direttamente i biglietti dai volontari dell’UNITALSI

• Prenotare i biglietti direttamente a questo link CUOREBUONODICHEF

https://forms.gle/dvCg2srDHvVD4ZJq9 lasciando il numero di partecipanti e i nominativi la

sera dell’evento sarà possibile versare la Donazione e ritirare il biglietto d’ingresso

direttamente al desk dei volontari

• Prenotare i biglietti direttamente sulla pagina Facebook di UNITALSI,

https://facebook.com/unitalsitorredelgrecou_iciale lasciando il numero di partecipanti e i

nominativi la sera dell’evento sarà possibile versare la Donazione e ritirare il biglietto

d’ingresso direttamente al desk dei volontari

• Presentarsi direttamente senza prenotazione la sera dell’evento direttamente al desk dei

volontari all’ingresso e versare il contributo di partecipazione (ingresso soggetto a disponibilità

di posto).

L’evento è associato all’hashtag CUOREBUONODICHEF

Informazioni di contatto dell’ organizzazione: Associazione MESART:

• Indirizzo sede: VIA ERNESTO RICCI 1

Social media:

• Instagram: cuorebuonodichef

Ecco i nomi di tutti i protagonisti di questa importante iniziativa sociale:

Chef Paolo Gramaglia 1*, Cristiano Tomei 1, Antonio Tecchia, Valerio La Rosa, Stefano Paciotti, Mario Avallone, Nausica Ronca, Catello Di Maio, Carmela Abbate, Giancarlo Lo Giudice, Giuseppe De Mare, Emmanuele Cuomo, Diogene Comelletto, Fabio Ometo, Ciro Campanile, Marcello Maggio, Francescopio Petrucci e Colomba Cozzolino, Ciro Raffinato, Raffaele Garracino, Giorgio Maddaluno e Francesco Gicalone, Michele Liquori, Vincenzo Toppi, Alex Vollaro, Francesco Esposito, Gennaro Calafiore, Giusy Di Castiglia, Tommaso Avellino, Antonio Bello, Antonio Paolone, Betty Bassolino e Nello Peluso, Crescenzo Caviglia, Luigi Soriano, Salvatore Spinola, Dario Balestrieri, APNC Associazione Provinciale Cuochi Napoli capitanati dal Presidente Giuseppe Sorrentino, Salvatore Aprea

La brigata APCI capitanata dal presidente Campania Arturo Fusco, Gianluca Maggio, Gaetano Zelante, Vincenzo Nastro, Antonio Borrelli, Severino Cicatiello, Renato Savino, Antonio Barbone, Luigi Sorrentino, Maestri pizzaioli Davide Civitiello, Capuano Vincenzo, Teresa Iorio, Carlo Sammarco, Alberto Buonocore, Simone Ciancio, Antonio Falco,

Francesco Di Ceglie, Simone Fortunato, Salvatore Zombino, Francesco Di Ceglie, Emmanuele Mazzola, Luigi De Leo, Antonio Troncone, Ciro Gaviglia, Massimo e Daniele Perna, Aniello Sorrentino, Salvatore Mugnano

Mastri Pasticceri

Sabatino Sirica, Ciro Poppella, Matteo Cutolo, Luigi Vitiello, Aniello Falanga, Massimo Zeno, Stefano Perna, Amedeo Carannante, Giovanni Iazzetta, Gelateria Mennella, Elga Liberto , Antica Pasticceria Carraturo, Pasticceria Zuccarini

Presenti anche queste attività:

Amici produttori che ci permettono di far degustare i loro grandi prodotti

Cantina Poggio delle Bancanti, Cantina Montesole, A. Agricola Tenuta Carlin de Paolo di San Damiano d’As7, Cantina Enodelta Caputo, Cantina Masseria Frattasi, Cantine Scuotto, Cantina Mariano Sabotino, Cantina La Gioiosa, birrificio Kbirr, Spritzesoda, Cosicomè, Mozzaré, Cumadoro, Arte della pasta, Lombardi, Birra N’artigiana, Pastificio Festa, Pastificio Afeltra, Casa Barone, Babà RE, A.Agricola Sodano, Ciao Pomodori, Mavi, Calviati, San Giovanni, 28 Pastai, Sapori di Napoli, Agrioil, Stilla Tortora , Amici professionisti Salvatore Nugnes, Luigi De Rosa, Nunzio Giamundo, Alberto Todisco, Mariangela Borrelli, Pasquale Colantuono, Luciano Quidieri, Pio Light, Antonio Baldinelli, Caputo,

sostenitori partner tecnici

Molino Caputo, Bioali, Goeldlin abbigliamento professionale, Marr Napoli, Eden Banqueting, Gerli, Maggio Banqueting, A.P.C.I,

Squidieri fotografi, Banca Fineco, Vivaio Tammaro, Ciro Corcione, Bestogoo, Amira, Fedegroup, Party Music word