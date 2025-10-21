Torna Gustus, 16 – 18 novembre Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Torna a Napoli Gustus con la sua undicesima edizione: il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia è in programma alla Mostra d’Oltremare da domenica 16 a martedì 18 novembre 2025 (ingresso da viale Kennedy 54 – ore 10-18). Riconosciuta come fiera internazionale dall’Associazione Enti Fieristici Italiani e dall’ICE – Istituto per il Commercio Estero, è riservata esclusivamente alle aziende di produzione diretta.

Al più importante salone del Centro Sud del food e della tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione, organizzato da Progecta, saranno presenti numerosi buyers internazionali, selezionati proprio da ICE, provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

Articolata su circa 8mila metri quadrati, l’area espositiva comprende i padiglioni 2-3 e 3B e si appresta ad accogliere oltre 13mila operatori. A Gustus parteciperanno espositori di ogni grande presenza del mondo del pescato mediterraneo, dai caseari agli oli di eccellenza e alla pasticceria, passando per le cucine professionali, la tecnologia per la ristorazione e la logistica.

Alla tre giorni saranno presenti Regione Campania, Regione Calabria, Camera di Commercio, Consorzio Mozzarella di Bufala, Federazione Italiana Cuochi (Fic), Unione Regionale Cuochi Campani (Urcc), Federcarni, Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipgc) con un intenso programma di eventi di altissimo livello che coinvolgono i professionisti, le aziende e le eccellenze del territorio.

Spazio, poi, alla terza edizione di Burger Battle, il talent dedicato a selezionare il re dell’hamburger gourmet e volto della manifestazione per l’anno in corso. Gustus si riconferma tra le tre tappe scelte per ospitare uno show cooking live in cui i professionisti selezionati devono sfidarsi cucinando la propria ricetta di hamburger gourmet live davanti ad una giuria di esperti.