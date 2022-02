Torna il Salone dell’ospitalità Contract&Hotellerie alla BMT.

Torna il Salone dell’ospitalità Contract&Hotellerie che con la sua quarta edizione si prepara ad ospitare conferenze ed incontri sulle nuove frontiere della progettazione per l’hospitality, nuovi format e soluzioni per il grande mercato del contract. Dal 18 al 20 marzo il salone, come ogni anno, si svolgerà all’interno del padiglione 3 della Borsa Mediterranea del Turismo, fiera leader nel settore turismo ed hospitality che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della venticinquesima edizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel corso della tre giorni tutto il mondo dell’industria del contract e dell’ospitalità incontra i 20mila operatori professionali presenti alla BMT.

Dopo il successo dello scorso anno, con un padiglione dedicato, il salone amplia l’area espositiva ospitando aziende di arredamento, design, rivestimenti ed edilizia, tecnologie e domotica per alberghi, complementi di arredo, tecnologia per la cucina professionale, elettrodomestici, attrezzature, prodotti e servizi per il mondo dell’hospitality. Visitatori professionali sono titolari, direttori, direttori acquisti di hotel di tutta Italia, catene alberghiere nazionali ed internazionali, compagnie e navi da crociera, villaggi turistici, resort, centri benessere, strutture ricettive, bed & breakfast, associazioni di categoria, consorzi.