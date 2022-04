Torna Panettone Day, tutte le novità della decima edizione, nuovo presidente di giuria Gino Fabbri.

Panettone Day – il concorso dedicato a scoprire e premiare i migliori panettoni artigianali d’Italia e i pasticceri che si dedicano all’arte dei lievitati – compie dieci anni e apre ufficialmente le iscrizioni agli artigani pasticceri per un’edizione speciale e celebrativa. Un concorso ormai riconosciuto tra i più autorevoli a livello nazionale e che ogni anno riesce a coinvolgere oltre 200 pasticceri da tutta Italia, pronti a sfidarsi nella creazione del miglior panettone nelle varianti tradizionale, creativa e al cioccolato Ruby.

La prestigiosa giuria che quest’anno proclamerà i vincitori delle 3 categorie in gara, sarà guidata da un nuovo Presidente: il Maestro Gino Fabbri, uno dei nomi più noti della pasticceria a livello internazionale che, grazie alla sua esperienza, alle sue capacità tecniche e al suo garbo garantirà un giudizio professionale e imparziale ai partecipanti al concorso. Al suo fianco, stelle dell’alta cucina e della pasticceria italiana come lo Chef stellato Carlo Cracco, Marco Pedron, Head Pastry Chef dei Ristoranti Cracco, il Maestro Vittorio Santoro, Presidente e Direttore di Cast Alimenti e infine, come da tradizione, anche il vincitore per la categoria panettone tradizionale dell’edizione 2021 di Panettone Day.

“Sono emozionato di essere il Presidente di Giuria per questa decima edizione di Panettone Day e desidero offrire qualche consiglio ai pasticceri che parteciperanno al concorso. Per realizzare un panettone di qualità superiore, prima di tutto serve la bravura, conoscere bene la tecnica. Solo dopo, si può progredire con estro e fantasia, perché ciò che fa la differenza è l’artigiano, la sua manualità, la sua poesia.” racconta il Maestro Gino Fabbri. “Questo concorso offre una sfida unica ai pasticceri per dare slancio alla propria attività e il giusto riconoscimento alla propria professione. Inoltre non ci sarà solo un vincitore, ma tutti i finalisti potranno vendere il proprio panettone in un Temporary Store nel cuore di Milano.”

Il concorso al quale tutti potranno iscriversi fino al 4 giugno, proseguirà con la prima selezione in CAST Alimenti dove i panettoni dei partecipanti saranno giudicati da un panel di esperti e fino a 40 giungeranno allo step della finale di settembre nella maestosa Sala Mengoni da Cracco a Milano, dove saranno proclamati i vincitori per ognuna delle 3 categoria in gara.

Panettone Day offre, infatti, un importante volano di business e una grande opportunità di crescita per i professionisti, siano essi artigiani che svolgono questo lavoro da anni, o talenti emergenti del settore: il tutto grazie agli strumenti di comunicazione connessi al concorso e alla grande visibilità offerta dal Temporary Store, una location unica nel cuore di Milano dove i finalisti potranno vendere le proprie creazioni e farsi conoscere da un pubblico nuovo e cosmopolita. Quest’anno, per celebrare questo importante anniversario ci sarà una grande novità: il Temporary Store raddoppia il suo appuntamento e rimarrà aperto, oltre il classico mese di ottobre, offrendo la possibilità di acquistare il meglio della produzione artigianale dei vincitori delle 10 edizioni del contest.

La storia del concorso

Il contest, nato nel 2012 dalla spinta creativa di due aziende leader nel mondo della pasticceria come Braims e Novacart, è diventato nel corso degli anni uno degli appuntamenti più attesi e autorevoli del settore in grado di coinvolgere i pasticceri di tutta Italia in una grande sfida: la creazione del miglior panettone artigianale.

Tante le tappe percorse in questo decennio che hanno distinto e posizionato Panettone Day come innovatore del settore:

L’apertura del primo Temporary Store dedicato in esclusiva al panettone artigianale nel cuore di Milano (2015), per garantire la massima visibilità alle creazioni dei pasticceri finalisti del concorso. Il packaging, rinnovato ogni anno, è diventato anch’esso protagonista come potente mezzo di comunicazione della qualità artigianale utile a rendere ogni anno diversa l’esperienza d’acquisto all’interno dello store.

nel cuore di Milano (2015), per garantire la massima visibilità alle creazioni dei pasticceri finalisti del concorso. Il packaging, rinnovato ogni anno, è diventato anch’esso protagonista come potente mezzo di comunicazione della qualità artigianale utile a rendere ogni anno diversa l’esperienza d’acquisto all’interno dello store. La promozione del primo Osservatorio dedicato al panettone artigianale in collaborazione con NielsenIQ (dal 2019), per indagare le dimensioni di un mercato in grande espansione e le abitudini dei suoi consumatori.

in collaborazione con NielsenIQ (dal 2019), per indagare le dimensioni di un mercato in grande espansione e le abitudini dei suoi consumatori. La celebrazione del decimo anniversario (2022) con una giuria tecnica prestigiosa guidata da un nuovo Presidente: il Maestro Gino Fabbri. Il temporary store raddoppierà inoltre la sua durata, ospitando nel mese di ottobre tutti i finalisti e nel mese di novembre i “Best Of” delle precedenti edizioni.

Le fasi del concorso

Il concorso Panettone Day è aperto a tutti i pasticceri d’Italia che potranno iscriversi sino al 4 giugno seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.panettone-day.it.

La prima fase di selezione si svolgerà il 16 giugno in CAST Alimenti, dove una giuria tecnica coordinata dal maestro Gino Fabbri valuterà, tra tutti i panettoni iscritti e pervenuti, i lievitati scegliendo fino a 30 migliori panettoni tradizionali, i 5 migliori panettoni creativi dolci e i 5 migliori panettoni al Cioccolato Ruby.

I pasticceri che arriveranno in finale si sfideranno il 13 settembre con proposte di lievitati che spaziano all’interno di tre differenti categorie: tradizionale, creativa dolce e al cioccolato Ruby. A fare da cornice a questo emozionante momento l’esclusiva Sala Mengoni da Cracco in Galleria a Milano, un luogo simbolo e iconico della capitale meneghina.

Ad ottobre e novembre si rinnova l’appuntamento con il Temporary Store a Milano, uno spazio dedicato al panettone artigianale situato in Corso Garibaldi (angolo Via Palermo 21). Nel mese di ottobre la boutique ospiterà le creazioni esclusive dei finalisti dell’edizione 2022, mentre a novembre una speciale sorpresa che coinvolgerà i vincitori di questi 10 anni che torneranno protagonisti nel cuore di Milano e creeranno i loro panettone ”best of” per celebrare il decimo compleanno di Panettone Day.

Panettone Day è un’iniziativa, che ormai da 10 anni, desidera celebrare l’artigianalità e l’arte del saper fare legata a un prodotto iconico come il panettone, attraverso interpretazioni classiche e contemporanee, con l’obiettivo di valorizzare e far scoprire nuovi talenti e belle realtà artigianali che rendono unica la nostra Penisola. Il concorso è ideato dall’azienda Braims in partnership con Novacart, in sponsorship con Callebaut, Vitalfood e grazie alla collaborazione tecnica di FB e CAST Alimenti.

Il concorso

Le fasi

Fino al 4 giugno: iscrizioni (tutte le informazioni su come partecipare disponibili sul sito www.panettone-day.it)

Entro il 13 giugno: invio panettoni presso “CAST ALIMENTI- Selezione Panettone Day 2022”, c/o CAST ALIMENTI, Via Serenissima, 5, 25135 Brescia (BS)

Il 16 giugno: selezione (fino a 30 panettoni tradizionali, 5 creativi dolci, 5 al cioccolato Ruby) – presso CAST Alimenti – Brescia

13 settembre: finale e proclamazione dei vincitori presso la Sala Mengoni del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II – Milano

Ad ottobre: i panettoni dei finalisti in vendita presso il Temporary Store Panettone Day e, a novembre, i vincitori degli ultimi 10 anni di nuovo protagonisti di questa edizione celebrativa.

L’iscrizione:

Per poter partecipare al Panettone Day 2022, occorre iscriversi attraverso il sito www.panettone-day.it sino al 4 giugno. Le selezioni si svolgeranno il 16 giugno sotto la supervisione del Maestro Gino Fabbri.

Per iscriversi e partecipare alla selezione occorre:

Accedere al sito internet Panettone Day (www.panettone-day.it). Leggere, scaricare ed accettare il regolamento del concorso. Compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti. E’ necessario caricare online anche una fotografia recente (in formato digitale ed in alta risoluzione) del pasticcere che parteciperà al concorso, ritratto a mezzo busto, su fondo bianco, con la giacca da pasticcere (senza il cappello). Tale fotografia verrà poi messa sul sito internet del Panettone Day, in un’apposita sezione creata per dare visibilità a tutti gli iscritti.

Realizzare 2 Panettoni Tradizionali da 1 kg e/o 2 Panettoni Creativi Dolci da 1 kg e/o 2 Panettoni al Cioccolato Ruby da 1 kg e spedirli presso “CAST ALIMENTI- Selezione Panettone Day 2022” c/o CAST ALIMENTI corredati di breve descrizione dei prodotti realizzati e lista ingredienti, con indicazione delle percentuali utilizzate.

La spedizione dovrà essere realizzata entro il 13 giugno presso il seguente indirizzo:

CAST ALIMENTI

Via Serenissima, 5

25135 Brescia (BS)

specificando sul pacco: “Att.ne: Staff Selezioni Panettone DAY 2022”.

I finalisti selezionati, parteciperanno di diritto alla finale del 13 settembre, per la quale realizzeranno due panettoni analoghi a quelli che li hanno portati a superare la selezione.