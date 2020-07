Torna Pizza in Corsia, mercoledì 22 al Pausilipon.

L’Accademia Nazionale Pizza DOC in collaborazione con l’ A.R.L.I – Associazione Regionale Leucemie Infantili Onlus, con il patrocinio della Regione Campania, daranno vita per il secondo anno consecutivo l’evento dal titolo “Pizza in Corsia”, un’intera giornata dedicata ai bambini ricoverati presso il nosocomio partenopeo.

L’appuntamento si svolgerà il reparto di Pediatria Oncologica del Pausilipon grazie alla collaborazione dei docenti del Team Accademia.

Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno ed il webinar online “ImpastiAMO in beneficenza”, con oltre 4 mila euro raccolti e donati alla A.R.L.I, l’Accademia Nazionale Pizza DOC rilancia l’iniziativa di beneficenza per i bambini ricoverati presso il “Santobono – Pausillipon” di Napoli.

L’obiettivo dell’Accademia è quello di riuscire a dar vita ad una casa accoglienza che possa ospitare gratuitamente le famiglie dei piccoli pazienti dell’ospedale napoletano durante il periodo di degenza.

Nelle corsie dell’ospedale sarà predisposto un laboratorio dove i bambini prepareranno pizze originali insieme ai pizzaioli. Una volta cotte e messe in tavola, le pizze potranno essere poi degustate dai presenti. Durante l’evento saranno donate pizze a tutti i bambini degenti e non dell’ospedale napoletano.

Tutti i partecipanti potranno degustare una pizza preparata dai pizzaioli del team Accademia Nazionale Pizza DOC. Saranno presenti tra gli altri, Salvatore Lioniello, Raffaele Bonetta, Claudio Paduano, Vincenzo Fotia, Fabio Di Giovanni, Carlo Fiamma, Marco Iovane, Angelo Tramontano, Marco Di Pasquale, Antonio Fiorilloe tutto il team Accademia per regalare un “sorriso” ai bambini meno fortunati.

Ci sarà anche uno spettacolo freestyle.

Alla fine dell’evento di solidarietà “Pizza in Corsia” ogni istruttore del Team Accademia donerà un proprio contributo in beneficenza per sostenere i progetti dell’A.R.L.I.