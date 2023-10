Torna Raccontare i cantieri a Pompei, tutti i giovedì dal 19 ottobre

Torna dal 19 ottobre, ogni giovedì fino al 1° febbraio 2024, l’iniziativa “Raccontare i cantieri” alla sua terza edizione, che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei.

11 cantieri, dagli scavi in corso presso il Tempio di Iside, la regio IX, l’Insula dei Casti amanti, la casa di Leda e il cigno, l’Insula Occidentalis, e lo scavo di Oplontis a via dei sepolcri; ma anche le messe in sicurezza della casa della Fontana Piccola e i progetti di allestimento dei granai del Foro, dei depositi di Porta Nola, dell’antiquarium di Boscoreale, del Museo d’Orsi alla Reggia di Quisisana a Castellamare con il restauro della torre colombaia.

Un’occasione per conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di scavo, di messa in sicurezza, restauro e manutenzione, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo – archeologi, architetti, restauratori e ingegneri. Ma anche un’occasione di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento

L’iniziativa è organizzata dall’ufficio Tecnico del Parco.

Ogni giovedì, a partire da ottobre fino a gennaio, alle ore 10,30 sarà possibile prenotarsi per accedere ad uno dei cantieri, secondo il seguente calendario:

Ottobre 19.ottobre Granai del Foro Novembre 09 novembre Tempio di Iside 16 novembre Scavo IX,10 23.novembre Casti Amanti 30 novembre Casa della Fontana Piccola Dicembre 07 dicembre Casa di Leda 14.dicembre Boscoreale – Il progetto di allestimento dell’Antiquarium Gennaio 11gennaio Insula Meridionalis 18 gennaio Oplontis: scavo via dei Sepolcri 25 gennaio Museo del Quisisana e Torre Colombaia Febbraio 01 febbraio Depositi di Porta Nola

Tutti i possessori della MyPompeii Card o i nuovi acquirenti potranno prenotare la visita prescelta al seguente indirizzo mail: mypompeiicard@cultura.gov.it

Le prenotazioni dovranno pervenire almeno un giorno prima rispetto alla data prescelta, ed entro le ore 14.00.

