Tra le città e borghi italiani più “instagrammabili” da fotografare a Natale con il proprio smartphone e rivivere in un fotolibro non può mancare San Gregorio Armeno

Natale in Italia è un momento magico che riecheggia da Nord a Sud, le città si trasformano in veri e propri spettacoli di luci, decorazioni, addobbi e mercatini e tutta questa bellezza può essere catturata attraverso l’obiettivo di una fotocamera che ricerca la fotografia perfetta da condividere sui social.

Il piacere di fotografare le città italiane addobbate per Natale è un’esperienza indimenticabile, quando le prime luci si accendono, gli alberi si illuminano ogni angolo e nell’aria si respira il profumo di della cioccolata calda queste città diventano un quadro vivente.

Le fotografie catturano non solo le scintillanti luci e le vetrine addobbate ma anche l’atmosfera di gioia e festa che avvolge i protagonisti dello “scatto perfetto” e condividerle sui social contribuisce a diffondere la magia delle città italiane durante le festività in questo modo tutto il modo può ammirarne la loro bellezza. Ma c’è di più, ogni foto scattata può diventare un prezioso ricordo da stampare in un fotolibro natalizio.

“Gli album, che raccolgono le immagini più suggestive e memorabili selezionate dei nostri telefoni, offrono la possibilità di essere sfogliati ogni anno durante le festività per rivivere quei momenti speciali. Per questo regalare un fotolibro per Natale rappresenta un’occasione perfetta per poter rivivere con i propri cari degli istanti e memorie che rimangono indelebili. E’ come un viaggio nel tempo attraverso le luci scintillanti e le atmosfere incantate di Natale – afferma Stefano Cutello, founder di Pastbook – Quando questo momento dell’anno si avvicina e il fotolibro viene tirato fuori dall’armadio, ogni pagina è un tuffo nel passato. Risate, sorrisi ed emozioni di quei luoghi sono ancora lì pronti a riportare chiunque lo sfogli indietro nel tempo. Il fotolibro diventa il regalo perfetto capace di custodire i ricordi più belli del Natale.

Preservare e rendere ‘tangibili’ i ricordi attraverso la stampa delle immagini sui social è la mission di PastBook, startup che consente di raccogliere foto da qualsiasi luogo e creare, condividere e stampare album in pochi secondi. E’ in grado di comporre gli album raccogliendo le foto dal rullino fotografico, tramite app mobile, o dalle librerie di Facebook e Instagram.

Ma quali sono le città e borghi italiani con i posti più instagrammabili da fotografare a Natale con il proprio smartphone e rivivere in un fotolibro?

Pastbook, tenendo conto degli hashtag più popolari su Instagram, illustra le destinazioni più natalizie da immortalare e tramandare di generazione in generazione.

Dall’albero di Natale in Piazza Duomo a San Gregorio Armeno fino ai mercatini di Bolzano: ecco da Nord a Sud, le città da visitare ed immortalare tra luminarie ed addobbi ed attrazioni

Milano e l’albero di Natale in Piazza Duomo: Un tripudio di luci invadono Milano nel periodo natalizio, impreziosendone ogni angolo. Come da tradizione, un enorme abete troneggia in Piazza Duomo. Ed ogni anno l’accensione dell’albero di Natale rappresenta una vera e propria cerimonia da immortalare che da l’avvio al programma natalizio del capoluogo meneghino. A seguire

Luminarie nel cuore del centro storico a Roma:Durante il periodo natalizio Roma diventa magica. Le luminarie e le tante decorazioni natalizie abbelliscono la città e la rendono luminosa di notte. Per ammirare la città a Natale ed immortalare le vie della capitale vestite a festa è imperdibile una visita nel cuore del centro storico, tra Via Condotti, Piazza di Spagna e Via del Babuino.

Napoli e la magia dei presepi di San Gregorio Armeno: Camminare per San Gregorio Armeno, quartiere suggestivo adiacente a Spaccanapoli famoso per le botteghe artigiane e l’arte presepiale, è un must del Natale a Napoli. La curiosità tra i turisti è davvero tanta e sono tutti pronti con smartphone e macchine fotografiche per poter immortalare i tanti personaggi curati nei minimi particolari dai maestri ed artigiani presepiali di San Gregorio Armeno.

Salerno e lo spettacolo di luci sui palazzi storici: Durante le festività natalizie, i palazzi storici di Salerno prendono vita in una coreografia di colori che rende la città ancora più incantevole ed instagrammabile. E proprio le facciate dei palazzi storici diventano la cornice perfetta per chi vuole immortalare questo momento, in un connubio perfetto tra sogno e realtà.

Bolzano ed il mercatino di Natale: Una delle città italiane più amate dai visitatori è, Bolzano, con Piazza Walther che si accende di luci e di colori per accogliere il Christkindlmarkt, il famoso Mercatino di Natale che si tiene fino all’Epifania. Uno degli eventi più attesi dell’anno per grandi e piccini, che porta alla scoperta di una città ricca di fascino e tradizioni

L’incanto del Presepe vivente e Matera: Nel periodo natalizio l’atmosfera incredibilmente suggestiva dei Sassi di Matera fa da sfondo ad uno dei presepi viventi più belli d’Italia ed uno dei ricordi da immortalare e rivedere in futuro. Si tratta di un presepe narrante ambientato tra i tipici rioni storici che oltre ad offrire la possibilità di assistere alle scene potrà fornire l’occasione per scattare foto ai panorami della incantevole e suggestiva Matera di notte.

Dal Borgo medievale di Bard al centro storico di Scanno, fino allo spettacolo delle Dolomiti Lucane a Castelmezzano: i borghi più incantevoli da fotografare a Natale

Borgo medievale di Bard (Valle d’Aosta): Con i suoi angoli suggestivi, nel periodo natalizio si trasforma in un luogo magico tra giochi di luce e il profumo del pane dolce con le castagne – #fortedibard

Ricetto di Candelo (Piemonte): luci colorate, bancarelle degli artigiani locali e un grande albero trasformano questo piccolo borgo in un villaggio di Natale, con l’ufficio postale di Babbo Natale per i più piccoli – #candelo #ricettodicandelo

Levico Terme (Trentino): è quasi impossibile non lasciarsi travolgere dalla magica atmosfera di questo incantevole borgo, tra prodotti di squisito artigianato e profumi invitanti, scattare delle istantanee da riguardare insieme alla famiglia è d’obbligo #levicoterme #trentinodascoprire

Scanno (Abruzzo): Con il suo centro storico suggestivo, l’atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, soprattutto quando innevato, è considerato tra i borghi più belli in Italia #scanno #visitscanno

Castelmezzano (Basilicata): Con alle spalle le Dolomiti Lucane innevate lo spettacolo non ha prezzo, ospita i mercatini più caratteristici del Sud Italia #castelmezzano