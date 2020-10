Treccia di Graffa, il nuovo sfizioso dolce di Chalet Ciro.

Le novità dei maestri pasticceri di Chalet Ciro non finiscono mai e la treccia di graffa è l’ultima golosa creazione per questo autunno. Leader di tutta la produzione, apprezzata a tutte le ore del giorno e buonissima in tutte le sue declinazioni, la graffa di Chalet Ciro è un’istituzione per i napoletani che non rinunciano ai dolci della tradizione partenopea e alle specialità della più rinomata pasticceria di Via Caracciolo, a Mergellina.

È possibile scegliere tra diverse versioni: la classica ricoperta di zucchero, golosa con la nutella o semplicemente irrinunciabile con una delicata crema pasticcera e uvetta. Un delizioso e soffice intreccio di bontà, fritto al momento e da ordinare all’occorrenza.

Chalet Ciro è anche a Piazza Giuseppe Garibaldi alla Stazione Centrale di Napoli, Piano Ferro Binario 23, e in Viale Giochi del Mediterraneo dove è possibile gustare dai dolci tipici ai gelati, serviti in contenitori termici con ghiaccio secco che garantiscono una tenuta fino a dieci ore, a un’ampia selezione di piatti salati, da gustare anche comodamente a casa grazie alla collaborazione con Uber Eats. Il servizio di consegna a domicilio, fruibile tutti i giorni nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti: basta ordinare i prodotti preferiti da gustare tramite l’app e attendere pochi minuti monitorando il tempo di arrivo stimato.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928