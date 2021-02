Tripadvisor e TheFork annunciano un importante passaggio di leadership: Bertrand Jelensperger passa a un nuovo comitato consultivo per la crescita e lo sviluppo, mentre Almir Ambeskovic viene nominato CEO di TheFork.

Tripadvisor, la più grande piattaforma di viaggio al mondo, e TheFork, piattaforma globale leader di prenotazione online dei ristoranti, hanno annunciato oggi un passaggio di gestione chiave presso La Fourchette SaS, (conosciuta commercialmente come TheFork.com).

Il co-fondatore e CEO di TheFork, Bertrand Jelensperger, ha annunciato la sua intenzione di passare al comitato consultivo di Tripadvisor, a partire dal 1 aprile 2021. In questo ruolo, Bertrand si unirà al CEO e co-fondatore di Tripadvisor, Stephen Kaufer per dare il suo contributo nella strategia di crescita e di business di TheFork.

Con questo cambio di leadership, Almir Ambeskovic è stato nominato CEO di TheFork. In questo ruolo, sarà responsabile della definizione della strategia aziendale di TheFork e guiderà le operazioni globali del marchio nei 22 mercati del mondo in cui opera.

“Gli imprenditori hanno un legame che è compreso solo da chi ha corso il rischio di avviare un’azienda e costruire qualcosa capace di cambiare il mondo come TheFork. Non posso ringraziare abbastanza Bertrand per la sua collaborazione in questi ultimi anni e non vedo l’ora di lavorare con lui e con Almir, altro imprenditore di successo, per la continua espansione di TheFork”, ha affermato Stephen Kaufer, CEO e co-fondatore di Tripadvisor, Inc. “Bertrand ha trasformato TheFork in un’attività davvero speciale, che mette in contatto clienti e viaggiatori con esperienze culinarie uniche in grado di far scoprire culture diverse in tutto il mondo nel corso di un viaggio o magari nella strada di casa che sia a Parigi, Buenos Aires, Londra o Sydney. So che Almir proseguirà questo percorso, continuando a innovare e ampliando i servizi di TheFork. Esempi recenti di questo sviluppo continuo sono TheFork Pay e le Gift Card di TheFork che puntano ad aiutare i clienti nel supporto ai propri ristoranti preferiti”.

“Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova sfida e contribuire ancora allo sviluppo di TheFork insieme a Bertrand e Steve. Abbiamo una posizione di leadership globale e TheFork è un marchio amato, pronto a crescere con il miglioramento delle condizioni di mercato”, ha affermato Almir Ambeskovic, neo CEO di TheFork. “Sono onorato della fiducia che Bertrand e Steve hanno riposto in me, e non vedo l’ora di iniziare a collaborare.”

“La fine della pandemia porterà grandi opportunità per il settore horeca a livello globale e noi saremo al fianco dei nostri Partner per coglierle, aiutando i ristoranti ad attrarre sempre più clienti. Saremo il loro alleato nella riapertura e nell’era post-pandemica”, ha concluso Ambeskovic.

Prima di questa nomina, Almir è stato Vice Presidente Sales and Marketing di TheFork, ruolo nel quale si è occupato della crescita del business dei 22 Paesi in cui opera TheFork a livello globale. Ancor prima, dal 2015 in avanti, Almir ha guidato diversi mercati di TheFork come General Manager. La sua carriera presso l’azienda è iniziata nel 2014 in qualità di Country Manager Italia a seguito dell’acquisizione da parte di Tripadvisor di RestOpolis, start-up di prenotazione online dei ristoranti che ha fondato e guidato dal 2011.

Nato a Sarajevo nel 1977, Almir ha iniziato la sua carriera come consulente e imprenditore nel settore IT. Come startupper seriale ha fondato 3 aziende, per poi lavorare come top manager di una scale-up digitale quale TheFork. Alla sua attività imprenditoriale, ha inoltre sempre accompagnato un lavoro di evangelizzazione sull’innovazione, ideando e conducendo nel 2012 una trasmissione TV sul tema e ricoprendo il ruolo di vicepresidente del gruppo giovani imprenditori di Assolombarda, con la delega alle startup per sei anni fino al 2016.