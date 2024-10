Trofeo di pasticceria Le Radici del Vesuvio

- pubblicità -

Preparatevi a un’esplosione di sapori! L’Unione Pasticcieri e Gelatieri Campani vi invita a partecipare al primo Trofeo “Le Radici del Vesuvio”, un’occasione unica per celebrare la maestria dei pasticceri campani.

Quando: 22 Ottobre

Dove: La suggestiva cornice di Villa La Favorita ad Ercolano

Tema: Delizie al Limone

I migliori pasticceri della regione si sfideranno nella creazione di dolci al limone, un classico della pasticceria napoletana, reinterpretato con creatività e passione.

Perché partecipare?

Mettiti alla prova: Dimostra il tuo talento e la tua passione per la pasticceria.

Conquista la giuria: Un panel di esperti del settore valuterà le tue creazioni in base a criteri come presentazione, gusto e originalità.

Vinci prestigiosi premi: Oltre al diploma di partecipazione e alla medaglia, i primi tre classificati si aggiudicheranno un trofeo.

Entra a far parte di una comunità: Unisciti ad altri appassionati di pasticceria e condividi la tua esperienza.

Come partecipare:

Iscriviti entro il 18 Ottobre, puoi scriverci sulle nostre pagine socia, Unione Pasticcieri e Gelatieri Campani.

Prepara 15 monoporzioni: Ciascuna monoporzione dovrà pesare tra 100 e 150 grammi.

Libera la tua creatività: Avrai 30 minuti per decorare le tue creazioni.

Non perdere questa occasione per far parte di un evento indimenticabile!

Per informazioni e regolamento completo, scrivici email : unionepasticcieri@libero.t oppure scrivici tramite whatsapp al numero: 3475784660