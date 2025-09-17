Tucci Babà, la merenda gourmet di Fabio Tuccillo

- pubblicità -

La merenda è una tradizione fortemente radicata in Italia, nata come spuntino tra i pasti e non solo per saziare l’appetito.

Rappresenta infatti un momento di pausa e gratificazione, per tutti coloro che amano ritagliarsi un piccolo spazio di “piacere”, un attimo di gustoso relax nella vita frenetica di ogni giorno. E cosa, più di un golosissimo dolce, è in grado di appagare questo desiderio?

In occasione della Giornata Mondiale della Merenda, che si celebra il 17 settembre, il Bakery chef Fabio Tuccillo propone una speciale novità, una merenda, spuntino dolce o perfetto fine pasto, che rappresenta un concentrato di gusto, unico per il palato.

Si tratta del Tucci Babà, un babà dalla ricetta classica, ma in versione gourmet, immerso in un bicchiere con vellutata crema chantilly e fragoline fresche o amarene. Un’autentica esplosione di dolcezza e freschezza, che affonda le sue radici nella tradizione napoletana, da gustare cucchiaino dopo cucchiaino.

Tucci Babà, come tutte le creazioni di Fabio Tuccillo, è realizzato con ingredienti freschi, di alta qualità e accuratamente selezionati e una lavorazione attenta, nel rispetto della tradizione, ma con un tocco di creatività. Il Tucci Babà rappresenta, perciò, non solo un dolce da gustare, ma un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso la tradizione pasticcera italiana.

www.tuccillobakery.it