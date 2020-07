Turismo, American Express lancia Viaggio in Italia, guide interattive per esoplorare il Belpaese.

American Express lancia “Viaggio in Italia”, un progetto per ispirare gli italiani a riscoprire le gemme nascoste e i luoghi unici della nostra penisola, offrendo destinazioni, itinerari e curiosità per vivere al meglio quest’estate tutta italiana e scegliere la meta più in linea con i propri desideri.

Attraverso la piattaforma www.americanexpress.it/viaggioinitalia è possibile esplorare le guide tematiche con suggerimenti su cosa assolutamente non si deve perdere nella zona, le spiagge, le attrazioni e le specialità culinarie tipiche, fino a consigliare gli hotel tra i più scelti dagli utenti del portale American Express Viaggi. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere il turismo italiano, valorizzando con esperienze e ispirazioni le numerose opportunità che il Bel Paese mette a disposizione, consolidando la strategia di American Express di avere un ruolo chiave nel supportare lo sviluppo e la crescita del turismo e delle piccole realtà che rendono caratteristica la nostra Italia. American Express ha infine coinvolto la community italiana sui social attraverso l’hashtag #viaggioinitalia per condividere le foto più belle delle vacanze degli italiani trascorse nei posti del loro cuore.

Il settore del turismo – che riveste in Italia una grande importanza rappresentando il 13% del PIL e il 15%-20% della forza lavoro italiana (fonte: Banca d’Italia) – sta indubbiamente vivendo un momento di grande difficoltà e in questo contesto American Express, da sempre attiva nel supportare esperienze a valore sul territorio e valorizzare le imprese turistiche e le eccellenze, desidera sostenere esercenti e clienti, offrendo soluzioni adeguate alle diverse necessità, sostenendo e promuovendo le strutture locali che possono offrire esperienze uniche.

Dall’apertura dopo il lockdown delle strutture in Italia, American Express ha infatti visto un ritorno di attenzione da parte degli Italiani verso la scelta di trascorrere le vacanze in Italia; nel mese di giugno American Express Viaggi ha registrato una progressiva ripresa, ed oggi si parla di un numero di prenotazioni pari a oltre 3 volte quelle registrate nel mese di maggio. I viaggi sono tendenzialmente verso località del nostro Paese, quindi rispetto al 2019 dove le destinazioni domestiche, ovvero in Italia, pesavano il 34% (1 su 3), ora si assestano sul 77% (3 su 4). Inoltre, come da tendenza generale che stiamo vivendo da mesi, il digitale rappresenta il canale privilegiato, tanto che il 67% delle prenotazioni di giugno viaggiano attraverso l’online, un trend molto significativo se si guarda il 2019 dove erano il 40%*. Questi dati sono in linea con la situazione generale italiana che vede la Penisola come meta delle vacanze estive, con il 32% degli italiani che dichiara che farà vacanze, ma di 2 o 3 giorni e senza allontanarsi troppo (Fonte: Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg).

Nella top 5 delle destinazioni preferite dall’Osservatorio di American Express sono inoltre in testa le isole – Sardegna e Sicilia – ma altrettanto protagoniste le splendide terre della Puglia e della Toscana, luoghi che all’interno della piattaforma “Viaggio In Italia” sono presenti tra molti altri ancora con i loro itinerari fatti di gusto e spettacolari paesaggi tra mare ed entroterra. Si tratta infatti di 16 guide digitali che accompagnano alla riscoperta dei tesori italiani – dalla Riviera del Conero alla Riviera di Rimini e a quella d’Ulisse, dalle bellissime Cinque Terre alla stupenda Costiera Amalfitana, da Forte Dei Marmi a Matera, Tropea fino a Siracusa, dalle Valle di Braies fino alle Langhe e ai Borghi dell’Umbria, da Peschiera del Garda alla caratteristica Alghero e fin giù nel profondo Salento. Per ogni destinazione è possibile trovare una storia del luogo, i suggerimenti su cosa visitare e vedere da un punto di vista culturale, artistico, paesaggistico e cosa provare dal punto di vista culinaria, le indicazioni di alcune strutture locali particolari in cui alloggiare e differenti in base al tipo di vacanza che si vuole trascorrere.

Sono inoltre presenti sulla piattaforma tre mappe interattive divise per Mare, Montagna, Arte & Gusto che permettono, scegliendo la propria preferenza, di accedere direttamente alle mappe geografiche ed esplorare tutte le realtà presenti selezionate in base al topic scelto. Entrando per esempio nella mappa Arte & Gusto si potranno vedere indicati tutti i ristoranti, le enoteche, i luoghi di arte da scoprire e ricordarsi di andare a vedere una volta sul luogo.

“Viviamo in uno scenario economico mutato, in cui molti settori sono in sofferenza, e indubbiamente quello turistico è uno di questi; un’industry che rappresenta il 13% del PIL italiano e che vogliamo aiutare concretamente, sostenendo le realtà locali che da sempre sono al centro della nostra attenzione e del nostro modello di business, e che ora più che mai hanno bisogno del nostro supporto per ripartire con slancio e positività. Quest’anno si viaggerà per lo più in Italia, quindi da una parte stiamo lavorando per aiutare il settore turistico e culturale a rilanciarsi, collaborando con i più importanti istituti museali italiani per portare l’accettazione della carta in tutte le nostre principali località turistiche; dall’altra, il nostro obiettivo con le guide digitali appena lanciate è quello di dare agli italiani che viaggeranno nel nostro Paese spunti per riscoprire i luoghi nascosti e preziosi della penisola, proponendo offerte e vantaggi, dando suggerimenti per esplorare itinerari di interesse e indicando le strutture dove alloggiare, prenotando con il nostro servizio viaggi e pagando con la carta,” commenta Melissa Ferretti Peretti, AD di American Express Italia.

Per rendere ancora più semplice, veloce e facile la gestione delle esperienze di viaggio, American Express offre infatti ai titolari di Carta attraverso portale American Express Viaggi un infinito ventaglio di possibilità per progettare e prenotare il proprio viaggio, scegliendo tra numerose offerte e vantaggi in esclusiva per hotel e voli, come sconti del 5% per voli domestici Alitalia prenotati sul sito American Express Viaggi** e un punto Membership Reward aggiuntivo***, oltre all’esperienza e alle competenze specifiche del servizio assistenza, disponibile 24 ore su 24, via telefono e chat.

Per ulteriori informazioni su “Viaggio in Italia” è sufficiente visitare la piattaforma dedicata al link www.americanexpress.it/viaggioinitalia.