Turismo, corso gratuito per piccoli operatori.

Prenderà il via il 22 marzo il programma di formazione, orientato alla pratica, promosso da Eco-Tandem Academy; si tratta, fanno sapere i promotori, “di un corso gratuito, in lingua inglese, diviso in 10 moduli della durata di 4 ore ciascuno, rivolto alle piccole e medie imprese legate all’offerta turistica, con particolare attenzione alle strutture ricettive, a tour operator, agenti di viaggio e start-up”.

Una serie di seminari online, usufruibili tramite piattaforma Moodle, con interventi da parte di esperti, video ad hoc e spunti che mirano a migliorare “le competenze e a costruire capacità attorno agli standard di sostenibilità connessi al turismo”.

Il programma prevede focus su diversi temi: cambiamento climatico, green economy, sulla nuova strategia europea relativa al turismo e sull’impatto del Covid-19 sul settore. Con tre dei moduli, che andranno a sovrapporsi a quelli del corso teorico educativo Eco-Tandem, in esecuzione parallela. Previsti anche brevi questionari (facoltativi) ed incarichi dopo ogni modulo oltre ad una valutazione a fine percorso per testare il grado di apprendimento che, se superati con successo, consentiranno ai corsisti di poter richiedere il relativo attestato di partecipazione.

In merito al compito finale, in base alle vigenti restrizioni dovute al Covid-19, si valuteranno inoltre eventuali visite in loco da parte di alcuni rappresentanti del gruppo in formazione, con il resto degli aderenti collegati online.

I due corsi, i primi promossi dall’Academy, portano la firma di Eu Eco-Tandem, progetto cofinanziato dall’Unione Europea, realizzato in collaborazione con l’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo) che ambisce a “rivoluzionare” l’industria turistica coinvolgendo piccole e medie imprese votate finora a un approccio di tipo tradizionale.

L’obiettivo è quello di favorire la nascita di nuove sinergie attraverso una cooperazione transnazionale, per dar forma a una gestione più eco-sostenibile del settore. Per iscriversi al corso gratuito orientato alla pratica, a quello più teorico o ad entrambi, occorre registrarsi entro il 17 marzo https://www.eu-ecotandem.eu/the-eu-eco-tandem-academy.

(ANSA).