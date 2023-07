Turismo del vino: l’Italia si conferma al primo posto in Europa

Dalle dolci colline toscane agli incantevoli vigneti di Bordeaux, l’Europa è la patria di una straordinaria cultura del vino. Per ispirare gli appassionati, la compagnia di viaggi online weloveholidays ha condotto uno studio per rivelare le nazioni migliori per godersi un bel bicchiere di rosso o un rinfrescante bianco.

Valutando fattori come la superficie delle vigne, il consumo e la produzione di vino, la, gli elenchi di Vivino, i premi DWWA e il numero di wine festivals, 37 paesi sono stati classificati, con Italia, Francia e Spagna ai primi posti. E con l’industria del vino che fattura 14 miliardi l’anno (1), e ben 15 milioni di turisti del vino che visitano l’Italia ogni anno (2), non sorprende che il bel paese sia proprio in testa.

Scopri i 15 migliori paesi per gli amanti del vino di seguito:

Rank Paese Superficie vigne (HA) Consumo di vino (1000hl) Produzione di vino (1000hl) Vivino listing Premi DWWA Numero di festival del vino Totale 1 Italia 718,457 24,200 50,232 3,342 1,89 5 5.9646 2 Francia 805,438 25,202 37,643 7,869 175 3 5.5704 3 Spagna 962,531 10,350 35,471 957 92 4 3.9994 4 Germania 103,421 19,900 8,448 346 10 6 2.2874 5 Portogallo 194,228 4,600 7,359 1,171 48 0 1.0408 6 UK 490 13,403 67 71 3 0 0.5576 7 Romania 189,021 3,709 4,451 4 2 0 0.5502 8 Ungheria 64,470 1,829 3,082 57 20 1 0.52711 9 Grecia 95,922 2,207 2,469 83 23 0 0.4581 10 Austria 44,912 2,360 2,460 141 5 0 0.2676 11 Moldavia 138,000 329 1,430 13 3 0 0.2590 12 Svizzera 14,629 2,551 609 7 10 0 0.18720 13 Repubblica Ceca 17,866 2,206 592 0 5 0 0.15235 14 Paesi Bassi 250 3,774 8 0 0 0 0.14868 15 Bulgaria 65,164 848 893 4 1 0 0.14394

L’Italia conquista il primo posto, con una quantità di regioni vinicole impressionante – per non parlare della più grande produzione di vino nella classifica e di cinque festival del vino! Ogni regione italiana ha le sue caratteristiche distinte, il suo terroir e i suoi vitigni. Dalle dolci colline della Toscana – patria del famoso Chianti e del Brunello di Montalcino – ai vigneti del Piemonte, noti per gli eleganti vini Barolo e Barbaresco.

La Spagna è al secondo posto nella nostra classifica e rivendica la più grande superficie totale di vigneti di qualsiasi paese nella nostra classifica. La vinificazione spagnola combina antichi vigneti e tecniche moderne per creare vini dai Crianza ai complessi Gran Reserva – Rioja, che sono uno sguardo nel cuore e nell’anima della Spagna.

E, naturalmente, nessuna avventura per gli amanti del vino sarebbe completa senza una visita a Bordeaux in Francia, che si è piazzata al terzo posto nella nostra classifica. Conosciuta per la produzione di alcuni dei migliori vini rossi del mondo, Bordeaux è un tesoro di sapori, tra cui le iconiche miscele di Cabernet Sauvignon e Merlot. Tra i deliziosi vini e il patrimonio storico dei castelli disseminati in tutta la campagna, la Francia è sicuramente una terra perfetta per i wine lovers.

Altre regioni nella top 15 includono la Germania (quarta) con la sua famosa regione vinicola della Mosella, un paradiso per gli amanti del Riesling, e il Portogallo (quinto) con i suoi splendidi vigneti terrazzati a mosaico nella Valle del Douro.

Le regioni vinicole europee sono una testimonianza del ricco patrimonio culturale del continente e della dedizione all’arte del vino. Lascia che la sinfonia di sapori, aromi e terroir ti trascini in un mondo dove l’uva prende vita e dove l’amore per il vino scorre liberamente.

Fonte:

1: https://www.foodweb.it/2023/04/il-vino-italiano-centra-il-record-di-fatturato-14-miliardi-di-euro/#:~:text=timer%202%20min.,-4%20Aprile%202023&text=%C3%88%20record%20storico%20per%20il,grazie%20alla%20ripartenza%20della%20ristorazione.

2: https://www.statista.com/topics/8997/wine-tourism-in-european-countries/#topicOverview

Metodologia:

Questo set di dati classifica le destinazioni europee, in base al loro valore per gli amanti del vino. Per fare questo, sono stati utilizzati 7 diversi fattori. Una volta raccolti i dati per i fattori, questi sono stati quindi normalizzati, per fornire a ciascun fattore un punteggio compreso tra 0 e 1. I valori normalizzati sono stati quindi sommati, per dare a ciascun paese un punteggio totale su 7. Le aree sono state quindi classificate dal più alto al più basso, in base ai loro punteggi totali. Se i dati non erano disponibili, veniva inserito un valore di “N/D” e veniva assegnato un punteggio pari a 0.

I fattori utilizzati sono i seguenti:

Superficie delle vigne – La superficie dei vigneti in ettari, in ogni paese. (2021)

Consumo di vino – Il consumo totale di vino in ettolitri, in ogni paese. Un ettolitro equivale a 100 litri. (2021)

Produzione di vino – La produzione totale di vino in ettolitri, in ogni paese. (2021)

Produzione di uva – La produzione totale di uva in tonnellate, in ogni paese. Questo include uva secca, da tavola e fresca. (2021)

Elenchi di vini Vivino – Il numero totale di vini elencati per ogni regione / paese, con una valutazione media Vivino di 4.2+.

DWWA Awards (Decanter World Wine Awards) – Il numero totale di vini d’oro / platino / migliori in mostra per ogni regione / paese, per i premi DWWA 2021.

Festival del vino – Il numero totale di festival del vino per ogni paese, come elencato su https://allexciting.com/.