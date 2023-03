Turismo, Enit porta all’Itb di Berlino le isole esperienziali per una geografia seduttiva dell’Italia.

Oltre 1400 metri quadrati a rappresentare l’Italia turistica a Itb con oltre 240 aziende co-espositrici aggregate da Enit. In programma le conferenze stampa di presentazione dell’offerta turistica delle regioni italiane e le campagne di rilancio della Penisola tra cui ThisisIschia. L’Agenzia Nazionale del Turismo porta in Germania dal 7 al 9 marzo 2023 le “isole esperienziali” per esibire tutto lo splendore della geografia seduttiva della Penisola che verrà presentata nel corso della conferenza stampa moderata da Alexander Mazza, noto conduttore televisivo tedescoil 7 marzo ore 12 presso Stand ENIT n. 107 – Padiglione 1.2.

La Germania è il primo mercato internazionale a volume e non è paragonabile a nessun altro mercato in termini di flussi. E’una Paese di provenienza strategico se si considera che tra gennaio e settembre 2022 mantiene il primo posto. Nei primi 9 mesi del 2022, i viaggiatori tedeschi in Italia aumentano del +88,7% rispetto allo stesso periodo del 2021 e spendono 5,6 miliardi di euro, il 77,6% in più. I pernottamenti effettuati crescono del +65,5%. Nel 2022, la Germania è il secondo paese di provenienza per l’Italia in termini di arrivi aeroportuali che, pari a 1.160.860, rappresentano il 13,7% sul totale internazionale.

Enit in Germania prosegue l’attività di promozione del turismo del golf in collaborazione con la Federgolf tedesca e le campagne digitali con i grandi gruppi editoriali e una campagna nei principali hub tedeschi.

“E’ dirompente la grande spinta verso un turismo capace di coniugare nostalgia e modernità, sostenibilità e esperienze esclusive. La filiera sta andando verso la giusta direzione, sta maturando un nuovo indirizzo che ridisegna la geografia dei luoghi e dei viaggi” dichiara Ivana Jelinic Presidente e Ceo Enit.

“Dalle indagini Enit emerge come 3 intervistati su 4 cercano relax dalla vacanza. Sono interessati alla cultura e alle possibilità di continuare a sviluppare esperienze active e edificanti” sostiene l’amministratore cda Enit Sandro Pappalardo.

“Le attività congiunte con tutti i partner istituzionali e privati sviluppa le idee del futuro. Da dialogo e condivisione nuove proposte per il turismo” commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit.

PROGRAMMA ITB BERLINO 2023

Lunedì 6 marzo

18.30h – 22.00h #ThisIsItaly – Evento Italia e Regione Campania / Ischia / Distretto Costa d’Amalfi presso Ambasciata d’Italia (Tiergartenstraße 22, 10785 Berlin)

In presenza di: Ministro del Turismo Daniela Santanchè, Presidente f.f. ENIT Ivana Jelinic, Consigliere di Amministrazione Sandro Pappalardo, S.E. Ambasciatore Armando Varricchio, Assessore Turismo Regione Campania Felice Casucci

Martedì, 7 marzo – Stand ENIT n. 107a (Pz. Italia) – Hall 1.2

12.00h – 12.30h Conferenza Stampa #ThisIsItaly

Presentazione attività, strategie e novità 2023 con interventi del Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, del Presidente f.f. ENIT Ivana Jelinic, (del Consigliere di Amministrazione Sandro Pappalardo) e dell’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio

Moderazione: Alexander Mazza, noto volto della TV tedesca (ARD, ZDF, pro7)

13.30 – 14.00 CS Emilia Romagna, destinazione per eccellenza per il ciclismo

Grandi Eventi e novità 2023/2024 in Emilia Romagna

Relatore: Assessore al Turismo Andrea Corsini

14.30 – 15.00 CS Piemonte: Le Vie storiche di montagna del Piemonte

Interventi da parte del Direttore di VisitPiemonte Alessandro Zanon e rappresentanti delle ATL coinvolte: Turismo Torino, Biella Valsesia e Vercelli, Distretto Laghi e Cuneo

15.30 – 16.00 CS Basilicata. Reach the new frontiers of happiness

Relatori: Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT Basilicata

Marcella Di Feo, Uff. Marketing Internazionale & Fam Trips APT Basilicata

18.30 – 22.00 Evento fuori salone Friuli Venezia Giulia

Serata con 200 Pax presso il prestigioso castello “Schloss Charlottenburg” – un viaggio con tutti i sensi nel FVG.

in presenza dell’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo Regione FVG, Sergio Emidio Bini. Breve saluto da Maria Elena Rossi.

Mercoledì, 8 marzo – Stand ENIT n. 107° (Pz. Italia) – Hall 1.2

10.30 – 11.00 CS Toscana: Il cicloturismo in Toscana

Un viaggio attraverso borghi storici ed in armonia con la natura

Relatori: Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Leila Pruneti, Responsabile Settore Marketing del brand e comunicazione Toscana Promozione Turistica

11.30 – 12.00 CS Sicilia: Lo spettacolo della Cultura

On.le Elvira Amata, Assessore al Turismo, allo Sport ed allo Spettacolo presenta la ricca offerta culturale dell’isola

12.30-13.30 CS Calabria “Four Seasons” e degustazione

Presentazione offerta turistica e novità 2023

Relatori: Maria Antonella Cauteruccio, Dirigente Generale Reg. Calabria Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità;

Gina Aquina, Dirigente Settore Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici, Spettacolo e Grandi Eventi, Marketing Territoriale;

Salvatore Galluzzo Assessore alla cultura Comune di Gerace (Tema: Turismo esperienziale e turismo culturale nel borgo di Gerace)

14.30 – 15.00 CS ITA Airways: Offerte, nuove rotte e novità 2023

Relatore:Pierfrancesco Carino, VP International Sales

15.30 – 16.00 CS I Borghi più belli d’Italia

Presentazione della guida “The Most Beautiful Borghi of Italy – The Charm of HiddenItaly” e dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia

Speakers: Fiorello Primi, Presidente e Monica Gillocchi, Resp. Comunicazione dell’Associazione ” I Borghi più belli d’Italia”

16.30- 17.15 Aperitivo offerto da ITA Airways

Giovedì, 9 marzo – Stand ENIT n. 107a (Pz. Italia) – Hall 1.2

10:30 – 11:00 CS Puglia: The RoutNet project: outdoor ways and public hostels of the Apulia Region Cultural Route network (Southern Italy)

Interventi: Gianni Sportelli, responsabile POP Pubblici Ostelli Puglia – Ufficio Cammini, Itinerari Culturali e Progetti speciali Regione Puglia

Angelo Attolico, responsabile tecnico Comitato Cammini – Ufficio Cammini, Itinerari Culturali Regione Puglia

Bianca Bellino, Dipartimento Turismo e Cultura – Regione Puglia

11:30 – 12:00 CS Brescia: Bergamo Brescia 2023 – Capitale Italiana della Cultura

Relatore: Manuel Gabriele, Direttore Visit Brescia

12.30 – 13.00 CS Federterme: Le Terme italiane: una risorsa unica per la salute, il benessere e la cura del corpo.

Introduzione: Maria Elena Rossi

Aurelio Crudeli direttore Federterme Confindustria: Italia terra termale (Tema: Il prodotto, l’offerta e il futuro del settore)

Prof. Marco Vitale, Coordinatore Scientifico della FoRST – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (Tema: la sanità e le cure termali)

13:30 – 14:00 CS ELTA: ELTA, European Lgbtq+ Travel Alliance: companies and nations addressing social and economic sustainability

Relatori: Maria Elena Rossi – ENIT; Alessio VirgiliPresidente ELTA – European LGBTQ+ Travel Alliance; Frederick Boutry Visit Brussels – Diversity & Nightlife Marketing Advisor.