Turismo, in aumento i flussi dal Regno Unito anche fuori stagione, Enit porta 15 regioni al World Travel Market di Londra

L’Italia fa gola a Uk. In aumento, infatti, i visitatori britannici nella Penisola e anche fuori stagione. Lo conferma lo studio Enit su dati Data Appeal rinnovando così l’importanza della partecipazione al World Travel Market con uno stand che coinvolge 15 regioni e centinaia di stakeholder italiani e mondiali che si confrontano con nuovi trend e destinazioni. Mitur e Enit al Wtm di Londra, il principale marketplace turistico internazionale, sarà presente negli stand N2-400, N3-200, N2-210 fino all’8 novembre presso l’ExCel Centre di Londra. Ad inaugurare lo stand Italia sarà il Ministro del Turismo Daniela Santachè.

Quindici le regioni che esporranno con l’Italia: Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Campania, Lazio, Basilicata, Trentino, Marche, Lombardia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Umbria. Presenti anche Comune di Roma, Visit Brescia, Repubblica di San Marino, Ministero dell’Agricoltura e ITA Airways. Oltre a più di 140 tour operator privati inbound, società di autonoleggio e altro ancora. Durante il WTM, i partecipanti e i media potranno incontrare 15 diverse regioni italiane, Dmc locali, catene alberghiere e fornitori di servizi di trasporto, desiderosi di incontrare i visitatori, alberghiere e fornitori di servizi di trasporto, desiderosi di celebrare la cultura italiana e di parlare degli sviluppi in atto in Italia. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le città di preferenza: Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bologna. Secondo Enit su Data Appeal sono 48.300 i passeggeri aeroportuali dal Regno Unito in Italia ad ottobre (34.100) e notevoli anche quelli attesi per gli ultimi 2 mesi dell’anno (10.100 a novembre; 4.100 a dicembre). Nel trimestre considerato, il 64% dei britannici prenota voli di andata e ritorno, mentre il 36% opta per viaggi di sola andata. Nel 54% dei casi si tratta di prenotazioni per una sola persona e nel 24% per 2 passeggeri. I viaggi in economy rappresentano il 78% del totale, mentre quelli in premium economy e in business hanno un’incidenza rispettiva dell’11,8% e del 10,0%. La durata media del soggiorno in Italia è di 4 notti. Nel dettaglio, il 32% dei britannici effettua tra i 2 e i 4 pernottamenti e il 21% si ferma dalle 5 alle 7 notti. Su Roma FCO il 16,8% dei passeggeri proviene da Heathrow. Dallo stesso aeroporto il 14,2% dei flussi è diretto a Milano LIN e il 6,1% a MXP, mentre su Venezia, Bologna e Napoli arriva il 6,8% e il 3,8% dei passeggeri. Il 3,9% del complesso dei passeggeri negli aeroporti italiani da gennaio a settembre 2023 ha avuto origine dal Regno Unito, per un totale di oltre 290 mila passeggeri – considerando solo i dati dei voli che transitano sui sistemi GRS – contro i 262 mila dello stesso periodo del 2022, segnando una crescita del + 10,7%. Si tratta nel 59,8% dei casi di arrivi di A/R, prevalentemente effettuati da 1 passeggero (49,5%) o 2 (23,1%). Seguono i piccoli gruppi da 4 passeggeri (5,7%) o 3 (4,9%), fino a 5 nel 2,1% dei casi. Altre modalità per il 14,7% dei passeggeri. La classe del viaggio è nel 77,7% dei casi in economy, mentre solo il 10,9% in premium e l’11,2% in business class. Lo 0,2% viaggia in prima classe. Le principali destinazioni per questo mercato sono collegate agli aeroporti di Roma Fiumicino (15,1% del totale da Heathrow e 3,7% da Gatwick), a quello di Milano Linate (14,4% da Heathrow e 4,5% da London City Airport) e Milano Malpensa (6,0% da Heathrow). Seguono Venezia (6,1%), Napoli (4,3%) e Bologna (3,7%), poi Catania (2%) e sotto il 2% Firenze e Torino. Si parlerà anche di turismo sostenibile per il quale l’Italia è in prima linea. Il primo trimestre del 2023 ha mostrato una crescita significativa degli arrivi e tra gennaio e marzo 2023, turismo internazionale è aumentato del +86% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’Italia ha avuto una crescita significativa di visitatori, soprattutto nelle grandi città d’arte. Tuttavia, negli ultimi otto anni. L’Italia è al primo posto per il turismo lento in molti mercati, in particolare con il Regno Unito (65%) e la Spagna (33%). Sperimentando destinazioni sconosciute all’interno dell’Italia, permette ai viaggiatori di raccogliere i benefici del turismo lento, esplorando al proprio ritmo a piedi, in bicicletta o in treno, alla ricerca di paesaggi, i piaceri delle esperienze culinarie, le passeggiate naturalistiche o i percorsi culturali e una qualità di vita che è difficile trovare altrove.

“Sono contenta di essere qui a Londra: il World Travel Market è un vero e proprio evento per il settore, uno degli appuntamenti più importanti che consente di mettere in vetrina le eccellenze turistiche delle Nazioni che vi partecipano e, in quest’ottica, il padiglione Enit offre un’ottima opportunità di visibilità all’Italia davanti a una platea internazionale di primissimo piano. L’occasione è ghiotta anche perché ci dà modo di confrontarci, scambiare idee e spunti, e avviare dialoghi virtuosi al fine di collocare le tematiche legate al turismo all’interno del panorama mondiale. Londra e la Gran Bretagna, per altro, costituiscono un bacino di utenza di fondamentale importanza per il benessere dell’industria turistica italiana, e quindi dell’economia della nostra Nazione. Nel 2022, con oltre 3,6 milioni di arrivi e 13,6 milioni di presenze, infatti, i turisti britannici hanno rappresentato rispettivamente il 6,6% e il 6,8% dei flussi complessivi verso l’Italia – che si conferma la destinazione preferita per le vacanze dei viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna” commenta il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Il messaggio che vogliamo lanciare oggi al World Trade Center è semplice: l’Italia può offrire ai turisti stranieri e italiani, che non sempre colgono le varie sfumature, esperienze che nessun altro al mondo può garantire: la nostra storia, la nostra cultura, il nostro patrimonio enogastronomico e naturale, il tutto racchiuso in un posto unico come il nostro paese. Oggi la Liguria ha scelto il pesto per rappresentare la regione, con un mortaio gigante di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza protagonista di un’installazione che navigherà su una chiatta sul Tamigi. Una campagna che parte da Londra e che verrà poi replicata in altre capitali europee e del mondo. L’obiettivo è quello di ampliare sempre di più la diffusione di un messaggio che sta portando risultati straordinari e assolutamente concreti: la Liguria è la meta turistica perfetta per ogni tipo di turista ed è capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti” sostiene il governatore della Liguria Giovanni Toti.

“L’Italia partecipa ogni anno alla più importante fiera del turismo a Londra, dimostrando il suo impegno costante nel promuovere le sue ricchezze culturali, paesaggistiche e turistiche presso una vasta audience internazionale. Questo evento annuale rappresenta un’opportunità significativa per il Paese, poiché offre una piattaforma di visibilità senza pari in uno dei mercati turistici chiave al mondo. Non è solo un’occasione per attirare nuovi visitatori, ma anche per consolidare i rapporti con i partner commerciali, gli operatori turistici e gli investitori. Questo evento rappresenta un importante punto d’incontro per gli attori del settore, consentendo di stringere collaborazioni strategiche e di creare opportunità per lo sviluppo del turismo italiano. Attraverso la promozione della cultura, della bellezza naturale e dell’ospitalità italiana, l’Italia continua a consolidare la sua posizione come una delle mete turistiche più affascinanti e desiderate al mondo. L’adesione della Penisola alla più importante fiera del turismo a Londra rappresenta un impegno duraturo e significativo nel promuovere il Paese come una destinazione turistica di prim’ordine. Grazie a questa presenza costante, l’Italia continua a catturare l’immaginazione di chi desidera scoprire le meraviglie dell’Italia, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’industria turistica del Paese” dichiara Ivana Jelinic Presidente e Ceo Enit.

EVENTS – ITALIAN PAVILLION

STANDS N3-200, N2-210, N2- 400

MONDAY 6 NOVEMBER – PIAZZA ITALIA – STAND N2-210

11.00 Inauguration of Italy Stand with the Minister of Tourism – On. Daniela Santanchè

and S.E. Italian Ambassador in the UK – H.E. Inigo Lambertini.

11.15 Press conference by the Minister of Tourism – On. Daniela Santanchè.

11.45 Tour of Italy stands by the Minister and other authorities.

14.00 Emilia Romagna Region: Grand Départ Tour de France 2024 – for the first time the Tour de France will start in

Italy / In the footsteps of Guercino the baroque painter in Emilia Romagna.

15.30 Sicily Region: “Sicily’s aim at increasing off season tourism numbers, how and when”.

Speakers: Ms Elvira Amata – Councillor for Tourism, Sport and Entertainment of the Sicily Region and Ms Maria

Concetta Antinoro – Director General of the Department for Tourism, Sport and Entertainment of the Sicily

Region.

17.00 Municipality of Rome – “Rome, the Capital of Great Events: enjoy sports, live music, fashion and culture!”.

Speaker: Mr Alessandro Onorato – Councillor for Events, Tourism, Sport and Fashion of the Municipality of

Rome.

TUESDAY 7 NOVEMBER– PIAZZA ITALIA – STAND N2-210

10.30 Piedmont Region & City of Turin: “Via Francigena for all”. Via Francigena, greenlight to the emotions of an

accessible Piedmont. The general/central theme of the project is the enhancement of the Via Francigena and

its ‘for all’ tourism proposal. The overall objective is to improve the offer for disabled people and their families,

to make it more accessible, inclusive and sustainable.

Speakers: Beppe Carlevaris – President of the Board of Directors of Visit Piemonte, and Marcella Gaspardone –

Turismo Torino and its province Tourist Board.

12.00 Piedmont Region: “Connect Route development” – event in Piedmont in 2024 for development of aviation routes.

Presentation of the 20th edition of “Connect Routes Development Forum” held in Turin in 2024 and news on

Piedmont airport offer.

Speakers: Beppe Carlevaris – President of the Board of Directors of Visit Piemonte, Director of Turin Airport ,

Anna Milanese – Cuneo Airport Director, Karin Butot – Ceo of The Airport Agency.

Refreshments to follow

15.30 Municipality of Gerace (Calabria Region): “Why Gerace” – The Historical smart Villages as new tourist

destinations in Calabria. Introduced by Salvatore Galluzzo – Mayor of Gerace, and Cosimo Caridi – Calabria

Region Representative, followed by tasting of Calabrese delicacies and wines.

WEDNESDAY 8 NOVEMBER – PIAZZA ITALIA – STAND N2-210

11.30 Tuscany Region: “Discover Tuscany with other eyes: female and slow travel”.

Speakers: Leonardo Marras, Tuscany Regional Minister for Tourism and Economy, will introduce the

press conference about discovering Tuscany through female and slow travel, before speakers Francesco

Tapinassi, Director of Toscana Promozione Turistica, Clara Svanera, Communications Manager and Female

Tourism Representative, and Daniela Burrini, Destination Development and International Projects Toscana

Promozione Turistica, join the stage to delve into unknown destinations in Tuscany and holiday activities

dedicated to females in the region.

Tuscan appetizers and wine will follow after the conference.

12.45 Municipality of Gerace & Calabria Region: Cooking show followed by lunch at Stand N2-400