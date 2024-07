Turismo Musicale a Napoli, presentazione mercoledì 10 a Palazzo Cavalcanti

Mercoledì 10 luglio, alle 12.00, a Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348, sarà presentato alla stampa il lavoro svolto in un anno di Turismo Musicale, ideato e prodotto da Butik, impresa sociale specializzata in Turismo Musicale, sostenuto dal Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i Progetti Speciali 2022-2023 – Sezione Musica, realizzato nell’ambito del progetto “Napoli città della Musica” in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e il coordinamento dell’Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune.

TUM Turismo Musicale a Napoli ha proposto incontri istituzionali e eventi aperti ai cittadini e turisti da giugno a ottobre 2023.

Saranno anche presentati i progetti futuri relativi al Turismo Musicale. Partecipano l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, il delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi, il presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia, il consigliere di Assomusica Giuseppe Gomez Paloma, Alessandra Di Caro co-founder e marketing manager Butik.