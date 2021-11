Turismo, si costituisce Confguide Confcommercio Campania.

L’assemblea costitutiva di Confguide Confcommercio Campania ha provveduto all’elezione del Direttivo e del Presidente della categoria.

A guidare Confguide Campania per i prossimi 5 anni sarà Paolo Mazzarella, guida di Caserta.

Il Direttivo è così composto :

Paolo Mazzarella, Caserta

Maria Rosaria Di Cicco, Napoli

Barbara Giambattista, Napoli

Claudio Cisale, Napoli

Maria Settembre, Salerno.

Nell’Assemblea sono state tracciate le linee e gli obiettivi che guideranno l’attività del gruppo, in primis i rapporti istituzionali con la Regione Campania e la formazione avanzata per le guide.

La nascita di Confguide Campania costituisce, per noi, un punto d’onore – dichiara il Presidente Paolo Mazzarella -: esserci costituiti in seno ad una organizzazione così prestigiosa ci mette in condizione di affrontare il lavoro che ci spetta, per la tutela e lo sviluppo della categoria, partendo da una prospettiva in qualche modo privilegiata, sapendo di poter contare sul supporto di Confcommercio con la sua forza la sua storicità e il suo radicamento sul territorio. Come Presidente mi impegnerò, insieme a tutti gli iscritti, a creare una rete con le altre categorie per dare sempre più slancio al turismo, che è un settore fondamentale trainante per la nostra Regione e che ha ancora tante potenzialità inespresse.

Il Direttivo si riunirà tra pochi giorni per definire le prime iniziative da realizzare.