Tutti a Capri: L’Isola circondata dalle Barche nel Weekend, la Foto scattata da un jet é spettacolare.

L’isola di Capri si conferma una meta gettonatissima anche in questa estate “insolita” e la foto scattata da Pasquale Spisto nel weekend appena trascorso da un jet in volo sul golfo di Napoli é emblematica, centinaia di puntini bianchi davanti ai Faraglioni sono tutte le imbarcazioni piccole grandi che non sono volute mancare anche solo per il tempo di un “Tuffo a Capri” durante il fine settimana appena trascorso.

La grande affluenza delle barche in un’area così preziosa e delicata dal punto di vista “naturalistico” riaccende il dibattito sull’ area marina protetta e sulle tempistiche di attuazione del progetto oramai “indispensabile” per salvaguardare l’ecosistema naturalistico dell’isola dei Faraglioni.

( foto di Pasquale Spisto – Ag/Promediacom diretta da Louis Molino )