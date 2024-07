Tutto pronto per la Fiera Gastronomica del Carmine, taglio del nastro sabato 13

Il Forum Promozione del Territorio

Mercato – Orefici

Presenta

La prima Fiera Gastronomica

Del Carmine!

Dal 13 al 16 Luglio 2024. Musica, teatro e street food.

La fiera, prevista in piazza del Carmine a Napoli il 13 – 14 – 15 – 16 Luglio, vedrà la presenza di decine di stand, e sarà arricchita da artisti di strada, performance e concerti.

Torna, infine, lo spettacolo pirotecnico al famoso Campanile!

“Dopo essere stati tra i promotori del ritorno della Festa della Befana, siamo orgogliosi di riportare a Napoli la festa del Carmine, una ricorrenza dalla lunga tradizione che abbiamo scelto di celebrare quest’anno in una “veste rinnovata”, seppur con le radici ben salde in quella che resta l’antica vocazione commerciale dell’area;” – spiega il Segretario Generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Giuseppe De Stefano – “il nostro intento resta infatti quello di non stravolgere questo territorio, quanto più ricordare quanto questa area sia importante nello sviluppo della nostra città. Un’area che ha un cuore che batte in modo incessante ogni giorno.” – conclude – “e che può e deve aprirsi a nuove attività, ai flussi turistici, agli investimenti”.

Oltre venti stand adorneranno piazza del Carmine, che ospiterà inoltre “la Notte Gialla di Coldiretti”, con la vendita e lo Street Food di Campagna Amica.

Ad arricchire la fiera, eventi, musica e performance: il 15 luglio, appuntamento alle 20.30 con lo spettacolo musicale di Mario Maglione, Raffaello Converso e Valentina Stella; a seguire lo show pirotecnico dal Campanile di Fra Nuvolo.

Il 16 luglio, alle 19.00 celebrazioni in basilica della santa messa presieduta dall’Arcivescovo di Napoli Monsiglior Domenico Battaglia e dalle 20.30, la rappresentazione teatrale “Napoli Rivoluzionaria”.

La fiera gastronomica del Carmine è un evento promosso dai partner del Forum di promozione del territorio Mercato – Orefici (FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI – ASSO.GIO.CA. – CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI E CONSORZIO ANTICHE BOTTEGHE TESSILI), in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli, la seconda municipalità, Coldiretti Napoli e la Basilica S. Maria del Carmine Maggiore.

Il Forum, costituitosi tra alcuni enti del territorio del centro storico di Napoli ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale dell’area di piazza Mercato e Orefici, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio in area pubblica, ai pubblici esercizi e all’artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell’ambito dell’identità storico-culturale e sociale delle comunità di riferimento, mediante iniziative di promozione e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei centri storici e aree urbane.

Dal 2023, il forum ha riportato in piazza eventi dalla lunga tradizione, come la Fiera del Giocattolo e della Befana, il Carnevale di Masaniello e la festa di San Giovanni.

Per ulteriori informazioni: 081.4201125 o scrivere alla mail info@fondcomnapoli.it.