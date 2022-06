Tutto pronto per le Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana.

Le Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana inizieranno domenica 3 luglio alle ore 15:00, con la partenza delle competizioni Olimpiche della categoria “Amatori”, in cui i partecipanti si sfideranno nella preparazione degli impasti. Ma a decretare l’inizio dei Giochi in via ufficiale sarà la cerimonia d’apertura, in programma lunedì 4 alle 10:30, con l’accensione della Fiamma Olimpica, rituale che darà il via a un calendario ricco di eventi, a partire dal disvelamento dell’Opera Celebrativa della Vera Pizza Napoletana e dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano, patrimonio immateriale dell’Umanità, realizzato dal Maestro Lello Esposito. La giornata di lunedì proseguirà con la valutazione dei pizzaioli della categoria Amatori e con l’inizio delle competizioni anche per la categoria Professionisti nelle discipline Vera Pizza Napoletana, Pizza Fritta, Mastunicola e Calzone Napoletano. I Professionisti verranno valutati il giorno seguente, martedì 5 luglio, mentre inizieranno a preparare gli impasti anche per l’ultima disciplina in gara, Per Gourmet. Per ogni competizione la giuria sarà chiamata ad esprimere una valutazione in centesimi, a cui successivamente si aggiungerà una graduatoria per nazione in base alla media punti dei pizzaioli. Per scoprire chi salirà sul podio bisognerà attendere l’ultima giornata delle Olimpiadi, mercoledì 6, che chiuderà i Giochi con la Cena di Gala “Pizza con le Stelle”; un evento esclusivo, con partecipazione solo su invito, costellato di vip e personaggi dello sport e della gastronomia, durante il quale verranno annunciati i vincitori delle varie discipline delle Olimpiadi. Non solo, Pizza con le Stelle sarà anche il palcoscenico dello showcooking che vedrà confrontarsi grandi chef e maestri pizzaioli di AVPN.