Tutto pronto per VulcanicAIS 2025 “degustando il Vesuvio”

È in dirittura d’arrivo la nona edizione di VulcanicAIS – degustando il Vesuvio, in programma venerdì 13 giugno 2025, start 19.30, a Villa Signorini Events & Hotel, Via Roma 43, Ercolano (NA), una delle più belle ville del ‘700 della zona vesuviana. L’evento promuove e valorizza il Vesuvio attraverso la relazione tra modernità e passato, come elemento centrale per lo sviluppo economico e sociale del “Made in Vesuvio”. Organizzato da AIS Campania, in particolare con la Delegazione Vesuvio, l’iniziativa richiama aziende significative del “Terroir Vesuvio”.

All’evento saranno protagonisti banchi d’assaggio, numerose degustazioni, cooking show a cura di chef e maestri pizzaioli, percorsi sensoriali guidati, insieme a birre, olio, caffè, formaggi, mieli, dolci e altri prodotti tipici. Le esperienze gustative saranno accompagnate dal fumo lento del Club Amici del Toscano.

L’intera serata sarà scandita dalle note del pianoforte del Maestro Nello Mallardo. Inoltre, l’evento ha il patrocinio della Regione Campania, del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, del Parco Nazionale del Vesuvio e del Comune di Ercolano. Il Vesuvio si conferma luogo di riferimento per la cultura gastronomica. Il vulcano, con le sue eruzioni, ha alimentato miti e ispirato artisti, scrittori e musicisti nel corso dei secoli, trovando spazio in dipinti, sculture e poesie. La lava e le ceneri hanno reso fertili questi terreni, fornendo risorse alle popolazioni locali e favorendo la nascita di coltivazioni e preparazioni alimentari strettamente legate al territorio.

A questo proposito, Ernesto La Matta – Delegato Associazione Italiana Sommelier Vesuvio – commenta: “La crescita dell’enogastronomia del Vesuvio nutre e allo stesso tempo si nutre di tutte le esperienze che sanno coniugare sapori, cultura e tradizioni. VulcanicAIS si inserisce nel processo di promozione e valorizzazione del nostro territorio e nel connubio tra modernità e tradizione, per la valorizzazione del genius loci vesuviano, accogliendo le eccellenze enologiche e agroalimentari della zona. La forza della natura, la storia, la cultura e la tradizione si intrecciano con la gastronomia, che diventa punto di unione.” Conclude il presidente AIS Campania, Tommaso Luongo: “AIS Campania accoglie da sempre questa manifestazione, iniziativa storica dell’area vesuviana, un evento su cui abbiamo sempre puntato e continueremo a farlo. Siamo orgogliosi di supportare un evento che valorizza le tradizioni e il territorio locale.”

Per info su partecipazione e modalità consultare il sito di AIS Campania: https://www.aiscampania.it/?p=20268

Le strutture Villa Signorini Ercolano, Holiday Inn Vulcano Buono Nola, Bosco de Medici Resort Pompei, Vesuvio Inn Boscotrecase, Radisson Hotel Nola, Sakura Hotel Ercolano sono convenzionate con VulcanicAIS25 per il pernottamento. Acquistando il ticket in anticipo, l’ingresso alla manifestazione sarà agevolato. La struttura dispone di parcheggio convenzionato a mt. 300.