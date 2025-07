Tutto pronto per White Fest a Cancello ed Arnone

- pubblicità -

Pronta per partire l’edizione n.47 del White Fest, l’evento dedicato alla Mozzarella di Bufala Campana che dal 1 al 3 agosto richiamerà migliaia di appassionati sul territorio di Cancello ed Arnone. Spettacoli con grandi nomi del panorama musicale italiano, giochi per i più piccoli, lo street food e i prodotti a chilometro zero dei Mercati di Campagna Amica di Coldiretti e naturalmente tanta tanta Mozzarella.

Un comparto che genera sul territorio economie importanti come spiega il sindaco Raffaele Ambrosca: “Il Comune vive per il 60% grazie all’economia generata dalla filiera bufalina. Solo sul nostro territorio ci sono centodue allevamenti che ospitano venticinquemila capi e quattordici caseifici”. Un evento in crescita: “Abbiamo cominciato quarantasette anni fa con una sagra di paese e adesso ci ritroviamo con un vero e proprio festival che con artisti importanti valorizzano l’intera filiera bufalina. Quest’anno ospitiamo, fra gli altri, Luché e Gabbani” conclude Ambrosca.

Un festival che può contare su di un partner consolidato come la Coldiretti che, con la federazione di Caserta, da sempre è al fianco degli allevatori come spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli: “Quello che più conta della nostra presenza è l’essere vicino agli allevatori. Come è noto stiamo cercando di realizzare un contratto che valorizza il prodotto latte di bufala e che consenta all’allevatore di avere la giusta remunerazione e la distribuzione del latte nei periodi di maggiore richiesta ovvero quelli primaverile ed estivi. In sintesi: latte di qualità per un prodotto di qualità. Ed a proposito di eccellenze, partecipando al White Fest si avrà la possibilità di visitare gli stand del Mercato di Campagna Amica di Coldiretti che proporranno i loro prodotti a chilometro zero e si avrà la possibilità di assaggiare anche le preparazioni dello street-food contadino” conclude Ettore Bellelli.

Non manca l’apporto della Regione Campania, presente alla conferenza di presentazione l’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo: “Prosegue la proficua collaborazione con l’amministrazione del sindaco Ambrosca. Quello bufalino è un settore che ci regala grandi soddisfazioni. Dopo questa, nei prossimi mesi stiamo programmando altri importanti appuntamenti. Eventi che arrivano dopo la grande lotta degli scorsi anni alla brucellosi. Proprio in questo settore abbiamo predisposto gli aiuti maggiori, anche perché purtroppo erano state prese decisioni drastiche ma necessarie. Il rapporto con gli allevatori bufalini è stato sempre privilegiato e per far crescere il comparto sempre di più continuo a dire di puntare sulla qualità”.

Al fianco degli organizzatori l’importantissima presenza del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il direttore Piermaria Saccani sottolinea il valore di eventi che promuovono anche il territorio: “Le manifestazioni sui territori sono molto importanti. Grazie alle zone di provenienza i Consorzi come il nostro che promuovono prodotti a denominazione di origine protetta possono esistere. Questi luoghi raccontano la tradizione degli allevatori e la cultura enogastronomica ai turisti”.

La parte zootecnica della presentazione è completata da Ludovico Abagnale presidente dell’Associazione Campana Avicoltori: “Saremo presenti all’evento con una mostra delle razze avicole ornamentali. Un progetto che tende a valorizzare le razze antiche riportando in auge animali quasi scomparsi come la gallina napoletana monnezzara”.