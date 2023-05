Tuttopizza Expo alla Mostra d’Oltremare.

Tuttopizza è la Fiera internazionale dedicata alla pizza e a tutti i professionisti Ho.Re.Ca. specializzati in quest’ambito. Un’occasione per tutti gli operatori del settore di aggiornarsi, confrontarsi e conoscere tutte le ultime novità che riguardano il mondo della pizza.

L’evento, giunto alla sesta edizione, si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Tutti i giorni, dalle 10 alle 18, la fiera offrirà l’opportunità di visitare gli stand delle aziende leader, incontrare i pizzaioli più famosi e vederli all’opera per conoscere e apprendere segreti e tecniche, partecipare ad eventi, gare e prove di abilità.

L’ingresso alla fiera è gratuito ma riservato solo agli operatori del settore.

Tuttopizza accoglie visitatori, espositori ed esperti da tutte le parti del mondo. Perchè la pizza non è solo un business italiano, ma un mondo che conquista al di là di ogni confine geografico.

Tuttopizza è la vetrina ideale e l’appuntamento irrinunciabile per chi fa business con la pizza.

Offre l’occasione ai fornitori di materie prime, semilavorati, attrezzature, impianti, accessori e servizi per la ristorazione del settore pizza di farsi conoscere, mostrare e vendere i propri prodotti a pizzaioli, ristoratori, imprenditori e operatori interessati a questo segmento di mercato.

Tuttopizza è un’opportunità da non perdere per tutti i pizzaioli e/o professionisti di questo tipo di ristorazione che vogliano curiosare, conoscere, aggiornarsi, informarsi, acquistare e prendere contatti utili per

Migliorare la propria professionalità

Espandere la propria rete di contatti Rendere la pizza un vero e proprio business dal grande volume