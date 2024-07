Un ambasciatore dei profumi e dei sapori della Costiera Amalfitana riprende una tradizione di famiglia e sfida il mercato

Un ambasciatore dei profumi e dei sapori della Costiera Amalfitana vuole caratterizzare l’estate gastronomica 2024: è il ‘Provoloncino Amalfitano’, un formaggio semistagionato a pasta filata con scorzette di limone Costa d’Amalfi Igp, un provolone dal sapore agrumato. “Messo a punto” lo scorso anno da Armando Montella, sulla scia della tradizione dell’azienda ‘La Tramontina’, ora il prodotto è pronto per essere rilanciato per la tradizione, per il territorio, per l’artigianalità, per l’amore di fare bene le cose.

La specialità nasce negli anni Cinquanta quando i giovani fratelli Montella in un piccolo laboratorio di Tramonti (Salerno), producevano le loro mozzarelle artigianali con il latte fresco delle loro mucche. A volte però, soprattutto nel periodo invernale, capitava che ne avanzava un po’ ed erano quindi costretti a farne caciocavalli che stagionavano poi nella cantina di famiglia. Fu allora che, un po’ per gioco ed un po’ per necessità, un giorno pensarono di aggiungere nell’impasto anche scorzette di limone, di cui è ricca la Costiera Amalfitana. “È una scommessa che intendiamo vincere – afferma Armando Montella- AD de La Tramontina alla guida l’azienda – per offrire un prodotto particolare non solo agli intenditori ma anche ad una platea di consumatori più ampia”. Nessuna ‘standardizzazione’ più semplicemente, l’artigianalità e la tradizione portata in diversi punti, in Italia”.

Insomma il ricordo di quell’antico prodotto, tramandato dai due fratelli, ha spinto oggi La Tramontina a riprendere la sua produzione, grazie anche all’utilizzazione delle scorzette ricavate dal “Limone Costa d’Amalfi Igp” prodotte dalla storica azienda di Minori “Costieragrumi” della famiglia De Riso. Un sapore particolare che sprigiona gli aromi agrumati dei limoni coltivati sulle terrazze della Costiera, un luogo sospeso fra la terra ed il cielo. Il Provoloncino Amalfitano conserva in sé tutto il gusto del latte della migliore qualità esaltato dall’aroma intenso dei limoni della costiera e trova la sua massima espressione di gusto tagliato a fette e reso filante sulla griglia o in padella antiaderente. Il Provoloncino Amalfitano si aggiunge alla lunga lista di prodotti campani che valorizzano il territorio esaltandone le caratteristiche peculiari; “una sfida dal sapore unico” –conclude- Armando Montella. Il caseificio La Tramontina ha sede Cava de’ Tirreni, con 34 punti vendita tra Campania, Lazio, Abruzzo e Sicilia.