Un cocktail per i 2500 anni di Napoli: nasce”Parthenope Silenziosa”

Calici alzati per celebrare un compleanno importante: i 2500 anni della fondazione di Napoli.

È con questo spirito che nasce “Parthenope Silenziosa”, il cocktail tributo creato dalla collaborazione tra ScottoJonno, AIS Campania (Associazione Italiana Sommelier Campania) e Cantine Federiciane.

Ideato dal bartender gourmet Mirko Lamagna, “Parthenope Silenziosa” è una narrazione liquida che ripercorre la leggenda della sirena che si lasciò morire sulle coste campane, dando origine alla città. La ricetta unisce la freschezza del cetriolo e l’aroma vellutato dello sherry fino — a simboleggiare il mare che accolse il corpo della sirena — con l’elemento cruciale del territorio: la Falanghina spumantizzata dei Campi Flegrei. Le note agrumate e la mineralità vulcanica del vino si fondono con la leggenda, creando un legame indissolubile tra la terra ardente dei Campi Flegrei e le onde del Golfo.

La scelta del vino, il Flegreo di Cantine Federiciane, è il cuore pulsante di questa creazione. A spiegarne le motivazioni è Tommaso Luongo, Presidente di AIS Campania: «Per celebrare un compleanno così imponente come i 2500 anni di Napoli, la scelta non poteva che ricadere su un vino che racconta la resilienza e l’identità del nostro territorio. Abbiamo voluto utilizzare uve provenienti dalle “vigne metropolitane” di Napoli, seconda città in Europa per ettari vitati. Queste viti, che affondano le radici in un suolo vulcanico unico al mondo, sono testimoni viventi della storia della nostra città.»

Luca Iannuzzi, patron di ScottoJonno, commenta così l’iniziativa: «ScottoJonno è nato come una promessa, una vera e propria dedica d’amore a Napoli. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di restituire alla città non solo uno spazio architettonico recuperato, ma un luogo dove la memoria potesse dialogare con il futuro. “Parthenope Silenziosa” è un’allegoria a quello che siamo soliti fare: come la sirena ha dato vita alla città col suo sacrificio silenzioso, noi cerchiamo ogni giorno di donare bellezza e cultura attraverso la convivialità. Questo brindisi è per Napoli, per la sua storia millenaria e per la sua eterna capacità di rinascere.»

ScottoJonno

Situato nel cuore della Galleria Principe di Napoli, ScottoJonno è un progetto visionario di Luca Iannuzzi che unisce storia, architettura liberty e cultura contemporanea. Più che un locale, è una biblioteca diffusa gratuita con oltre 1.800 volumi, un café chantant moderno e un ristorante, Sustanza, che esplora le radici del Mediterraneo. Un progetto che recupera gli spazi della storica Tesoreria Comunale del Banco di Napoli, trasformandoli in un salotto culturale accessibile a tutti.

Cantine Federiciane – Flegreo

Il vino protagonista del cocktail è uno Spumante Brut di Falanghina dei Campi Flegrei. Prodotto da Cantine Federiciane, è espressione pura del territorio vulcanico: colore giallo paglierino, perlage fine e persistente, con profumi delicati di frutta, agrumi e fiori bianchi. Al palato restituisce la tipica mineralità flegrea, rendendolo l’alleato perfetto per raccontare la natura vulcanica di Parthenope.