Un dolce pensiero per la Festa della Mamma dal bakery chef Fabio Tuccillo.

Un’idea per la Festa della Mamma? Regalarle un “dolce risveglio”con tantegolosità realizzate ad arte dalle abili mani del Bakery chef Fabio Tuccillo, così che, almeno per un giorno, non dovrà essere lei ad occuparsi della colazione!

Un mix di tradizione e innovazione, che ai sapori nostrani aggiunge un tocco di estro originale ed una nota “internazionale”, in una speciale box colazione in edizione limitata, realizzata per l’occasione e pensata proprio per la donna più importante della nostra vita.

Dai dolci della tradizione campana e siciliana, come le sfogliate ricce e i mini-cannoli, ripieni di una deliziosa crema artigianale al pistacchio, si passa al Re della colazione, il croissant, nella sua versione mini, profumato e fragrante, tutto realizzato con ingredienti di elevatissima qualità.

Il viaggio nel gusto ci porta poi negli Stati Uniti, con i soffici pancake, da farcire a piacimento con le vellutate creme e scagliette di cioccolato ruby e a latte e i deliziosi cookies, i biscottoni tondi con gocce di cioccolato.

Al centro della box, immancabile la sorpresa, che stavolta è soffice come il velluto: si tratta dei muffin red velvet, dalla consistenza delicata e dal colore rosso intenso, ricoperti da una cascata di cuoricini di zucchero. Una vera e propria istituzione negli USA che, cavalcando le mode e viaggiando tra i continenti, è arrivata in Italia ed è stata scelta dal Bakery chef Tuccillo per sorprendere e festeggiare le mamme italiane.

