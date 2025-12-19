Un Natale oltre ogni limite, il panettone per i pazienti disfagici

- pubblicità -

Sulla scia del successo del progetto “Oltre la Pizza”, l’Associazione Salvatore Nigrelli rinnova il suo impegno per l’abbattimento delle barriere alimentari. In vista delle festività natalizie, nasce “Un Natale oltre ogni limite”, un’iniziativa solidale dedicata a chi soffre di disfagia, affinché nessuno debba rinunciare al piacere del dolce simbolo della tradizione: il panettone.

L’iniziativa vede la straordinaria collaborazione tra l’azienda lo Sano | soluzioni per la disfagia, il Panificio Antonio Rescigno e l’Antica Pizzeria Da Michele in the World.

L’obiettivo del progetto è restituire il piacere del cibo ai pazienti con difficoltà di deglutizione. Il cuore dell’operazione è la creazione di un panettone a consistenza sicura (modificata), ispirato fedelmente al sapore del “Panettone Classico Artigianale Limited Edition” firmato dal Panificio Antonio Rescigno in collaborazione con l’Antica Pizzeria Da Michele in the World.

Grazie alle expertise tecnologiche di lo Sano, la ricetta tradizionale è stata trasformata in un prodotto che mantiene l’identità del dolce natalizio, garantendo però i parametri di sicurezza necessari per i pazienti disfagici.

Sono 200 i kit regalo che sono stati consegnati ad altrettanti pazienti disfagici di diverse strutture ospedaliere campane.

Ogni kit, pensato per essere un ponte tra il paziente e i propri cari contiene un Panettone a consistenza modificata, realizzato da lo Sano in collaborazione con l’Associazione Nigrelli per il paziente, e un Panettone artigianale tradizionale, donato dal Panificio Rescigno e dall’Antica Pizzeria Da Michele in the World, da condividere con la famiglia.

I rappresentanti dell’Associazione e delle aziende partner hanno fatto visita ai pazienti nei reparti per consegnare i kit, portando non solo un dono materiale, ma un messaggio di vicinanza e speranza.

“Il cibo è memoria, convivialità e gioia. Con ‘Un Natale oltre ogni limite’ vogliamo che queste sensazioni appartengano a tutti, superando i limiti fisici della patologia per riscoprire il valore del Natale insieme”, dichiarano i promotori del progetto.

Approfondimento: cos’è la disfagia?

La disfagia è una difficoltà a deglutire cibi liquidi, solidi o entrambi. Colpisce spesso persone anziane, pazienti oncologici o neurologici (ad esempio, dopo un ictus). Per chi ne soffre, consumare alimenti comuni, come il panettone tradizionale, comporta un serio rischio di soffocamento o di polmonite da aspirazione.

I panettoni “per disfagici” (o a consistenza modificata) sono prodotti che, pur mantenendo il gusto e la dignità del dolce tradizionale, sono stati trattati e formulati per raggiungere una consistenza estremamente omogenea e controllata (spesso una consistenza cremosa o gelatinosa omogenea), classificata come sicura per la deglutizione.

Questa lavorazione speciale garantisce che il cibo sia facilmente controllabile in bocca, omogeneo, senza briciole o pezzi piccoli che potrebbero essere aspirati, e sicuro, permettendo ai pazienti di partecipare ai momenti di festa senza rischi per la salute.

Donare questi prodotti non è solo un gesto di solidarietà alimentare, ma un atto di inclusività che permette a centinaia di pazienti con difficoltà di deglutizione di godere del simbolo per eccellenza del Natale, contribuendo significativamente al loro benessere psicologico e al reinserimento sociale durante le festività.