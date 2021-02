Un San Valentino pieno di dolcezza con le torte di Chalet Ciro.

Il modo migliore per esprimere ciò che proviamo a San Valentino è dirlo con un cuore. Chalet Ciro a Napoli ha deciso di celebrare la ricorrenza dedicata agli innamorati attraverso il suo migliore linguaggio: quello della pasticcera che racconta, con torte, romantici gadget, cuori di cioccolato e di graffe, l’amore in tutte le sue forme per scaldare la giornata più tenera dell’anno.

A rendere speciale la produzione dei dolci questo weekend è l’aspetto accattivante delle torte di Chalet Ciro, espressione di vera arte culinaria: un assortimento di dolcezze, dalla cheese cake alle fragole al tiramisù, per dire “ti amo” e conquistare con gusto il proprio partner. Impossibile non lasciarsi tentare, buon San Valentino!

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo |Via Cilea 131