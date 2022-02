Una guida per l’alimentazione della donna in gravidanza.

«Ogni donna, ogni futura mamma, ha bisogno di essere rassicurata e seguita passo dopo passo nel corso dei nove mesi. Ognuna ha bisogno di trovare sempre qualcuno pronto ad ascoltarla e a chiarire i suoi dubbi. Questa guida nasce dalla voglia di rispondere ad alcune delle domande più frequenti in tema di alimentazione e gravidanza».

Consigli nutrizionali per la serenità di mamma e bambino – Con un linguaggio semplice e chiaro, il ginecologo Gabriele Saccone offre alle future mamme preziosi consigli alimentari da seguire durante la gravidanza, chiarendo qualsiasi dubbio e fornendo le risposte adatte a ogni situazione. Di facile consultazione, è un valido ausilio che permette a tutte le donne che vivono questa delicata ma al tempo stesso meravigliosa fase della loro vita di affrontarla con maggiore serenità.

BIOGRAFIA

Gabriele Saccone è medico-chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e poi la Specializzazione all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante la Specializzazione, ha lavorato presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia, come Research Fellow in Medicina Materno Fetale. Da sempre innamorato della nuova vita e della nascita, ha deciso di dedicare la propria professione alla cura delle gestanti

LA CASA EDITRICE

L’obiettivo editoriale di Latte di Nanna (marchio appartenente a Les Flaneurs Edizioni di Alessio Rega) è quello di proporre principalmente testi dedicati a neomamme e neopapà che attraversano ed esplorano l’intero mondo della genitorialità, a partire dalla gravidanza, per passare dal parto e poi sfociare nell’accudimento ad alto contatto. Verranno trattati temi sulla genitorialità consapevole, sulla sana relazione familiare, per poter instaurare un rapporto con i figli efficace e basato sul rispetto, anche quando i figli sono già grandi o addirittura genitori a loro volta.

