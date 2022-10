“Una Melannurca al giorno”, la prima tappa in programma per giovedì 27 a Giugliano.

La prima delle tre tappe di “Una Melannurca al giorno” si terrà alla Scuola Media Secondaria di primo Grado G.B. Basile di Giugliano (NA) giovedì 27 ottobre alle ore 10:30.

“Cominciamo la serie di appuntamenti che il Consorzio Melannurca Campana IGP ha pensato per le scuole, – ha dichiarato il presidente del Consorzio Giuseppe Giaccio – l’intento è quello di avvicinare i giovani alla melannurca, metterli a conoscenza delle proprietà nutrizionali e parlare loro sia della raccolta che della trasformazione. Grazie alla collaborazione di Coldiretti, che ci supporta in ogni iniziativa, vogliamo allargare la promozione anche ai più giovani, per il momento solo campani”.

A moderare l’incontro la giornalista Adele Consola; intervengono: il Dirigente scolastico Giovanni Rispo, il Presidente Consorzio Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio, la Nutrizionista Alessandra Bombacio, il Vicedirettore Coldiretti Napoli Domenico Pezone, l’Agente Vigilatore di P.S. del Consorzio Melannurca Campana IGP Domenico Pianese e il Produttore e trasformatore Bartolo Aiezza.