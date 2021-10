Una tazzina di caffè per riflettere sul rispetto delle diversità da Lollo Caffè.

Un caffè per riflettere, per riscoprire i valori di inclusione e integrazione, perché sia un momento per ricordarci che siamo liberi e diversi, per questo unici. Un caffè che ci ricordi che la diversità è bellezza, da rispettare e tutelare. È nata con questi obiettivi “happiness”, la collezione di tazzine di Lollo Caffè con impresse le parole: ama, abbraccia, vivi, splendi, osa e sogna.

“Il caffè è un momento di pausa prezioso, che siamo soliti condividere e durante il quale, per quanto breve possa essere, amiamo dialogare e confrontarci. Queste tazzine sono state pensate proprio per offrire spunti su aspetti della nostra vita che la frenesia di giornate convulse ci fanno troppo spesso trascurare”, dichiara Valentina Bottone, direttrice marketing di Lollo Caffè. “Valorizzare le diversità con rispetto è un dovere – prosegue Bottone – per questo siamo entusiasti di dedicare questa collezione alla felicità di essere sé stessi, di abbracciare le proprie unicità, di sognare senza limitazioni e di amare con forza e rispetto le nostre scelte, le nostre passioni e i nostri diritti”.

La collezione “happiness” è soltanto l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di attività tese ad avere un impatto positivo sulla collettività e sull’ambiente che Lollo Caffè porta avanti da anni. Dalla cialda compostabile al “kit eco”, accessori plastic free a corredo delle confezioni di caffè, fino alla creazione di un reparto Ricerca&Sviluppo dedicato a sviluppare prodotti a basso impatto ambientale zero. Un impegno che nel sociale è stato declinato con il progetto Amref, per la realizzazione di una cisterna d’acqua potabile in Africa e aderendo all’iniziativa Treedom, contribuendo a piantare alberi in 17 differenti paesi nel mondo. Di recente va registrato il successo del concorso “Lollo, animali da caffè”, grazie al quale Lollo Caffè ha donato visite veterinarie a trovatelli a quattro zampe accudito dei volontari Enpa.

Le tazzine sono state inserite come cadeau nelle confezioni da 100 e 150 caffè e nei set macchina + caffè (Lollina + caffè)