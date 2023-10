United Airlines annuncia l’espansione dei servizi stagionali dall’Italia verso gli Stati Uniti per il 2024

United Airlines ha annunciato un’espansione dei suoi servizi stagionali dall’Italia agli Stati Uniti per il 2024. Per l’estate 2024 il servizio stagionale diretto tra Roma e Washington D.C. aumenterà da una a due volte al giorno, mentre i voli stagionali da Roma a Chicago e San Francisco, da Milano a Chicago, nonché da Napoli a New York/Newark inizieranno un mese prima.

Questo incremento degli operativi si unisce ai servizi giornalieri esistenti di United da Roma e Milano a New York/Newark, nonché ai voli giornalieri stagionali tra Venezia e New York/Newark. United offrirà fino a undici voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2024.

“Siamo entusiasti di annunciare l’ampliamento dei nostri servizi stagionali dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2024”, ha dichiarato Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italy, United Airlines. “Per l’estate 2024, United opererà la programmazione transatlantica estiva più ampia di sempre, offrendo ai nostri clienti una scelta di viaggio ancora più vasta e la possibilità di esplorare numerose altre destinazioni nelle Americhe attraverso i nostri hub statunitensi”.

L’ampliamento dei servizi stagionali dall’Italia e l’offerta di voli diretti verso 38 destinazioni transatlantiche confermano United come leader tra le compagnie aeree degli Stati Uniti e vettore più grande per le rotte sull’Atlantico. Questa espansione per l’estate 2024 rappresenta la più grande nella storia della compagnia che offrirà il maggior numero di destinazioni su questa direttrice, rispetto a tutti gli altri vettori statunitensi. United continua a essere l’unica compagnia a collegare direttamente gli Stati Uniti a Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife.

Il programma estivo 2024 annunciato oggi, include anche l’introduzione di un nuovo servizio stagionale di voli diretti da Faro a New York/Newark (previa approvazione del governo), la ripresa del suo servizio Reykjavik-New York/Newark, nonché l’aggiunta di una seconda frequenza giornaliera tra Bruxelles e New York/Newark. Il volo stagionale estivo Malaga-New York/Newark diventerà giornaliero e sarà ripristinato in anticipo, a partire dal 3 maggio 2024. Saranno inoltre ripristinate in anticipo rispetto allo scorso anno anche altre rotte stagionali tra le più popolari come Nizza, Lisbona e Barcellona, per offrire ai clienti più flessibilità per esplorare gli Stati Uniti.

Roma (FCO) – Washington D.C. (IAD)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i Tutto l’anno (tranne 10 UA885 FCO IAD 10:30 14:10 giorni Boeing 777-200ER gennaio – 15 febbraio 2024) Tutti i UA127* FCO IAD 15:40 19:50 giorni Boeing 767-300 24 maggio – 26 ottobre 2024 Tutti i Tutto l’anno (tranne 9 gennaio UA884 IAD FCO 17:35 8:15+1 giorni Boeing 777-200ER – 14 febbraio 2024) Tutti i UA126* IAD FCO 22:15 13:10 +1 giorni Boeing 767-300 23 maggio – 25 ottobre 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

*Nuovo servizio

Roma (FCO) Chicago (ORD)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i UA 971 FCO ORD 09:45 13:05 giorni Boeing 787-10 31 marzo – 26 ottobre 2024 Tutti i UA970 ORD FCO 15:40 07:55 +1 giorni Boeing 787-10 30 marzo – 25 ottobre 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

Roma (FCO) – New York/Newark (EWR)

Volo Da A Parten Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni za Tutti i UA41 FCO EWR 11:00 14:25 giorni Boeing 777-200ER Tutto l’anno Tutti i UA509 FCO EWR 12:55 16:25 giorni Boeing 777-200ER 24 maggio – 26 ottobre 2024 Tutti i UA40 EWR FCO 17:30 07:45 +1 giorni Boeing 777-200ER Tutto l’anno Tutti i UA510 EWR FCO 20:40 10:55 +1 giorni Boeing 777-200ER 23 maggio – 25 ottobre 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

United Airlines annuncia l’espansione dei servizi stagionali dall’Italia verso gli Stati Uniti per il 2024/ Pagina3

Roma (FCO) – San Francisco (SFO)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i UA 506 FCO SFO 15:20 19:00 giorni Boeing 777-200ER 3 maggio – 26 ottobre 2024 Tutti i UA 507 SFO FCO 16:30 13:20+1 giorni Boeing 777-200ER 2 maggio – 25 ottobre 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

Milano (MXP) – Chicago (ORD)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i UA415 MXP ORD 15:10 17:45 giorni Boeing 787-8 31 marzo – 26 ottobre 2024 Tutti i UA416 ORD MXP 21:20 13:10+1 giorni Boeing 787-8 30 marzo – 25 ottobre 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

Milano (MXP) – New York/Newark (EWR)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i UA18 MXP EWR 11:25 14:45 giorni Boeing 767-400 Tutto l’anno Tutti i UA19 EWR MXP 18:55 09:10+1 giorni Boeing 767-400 Tutto l’anno

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

Napoli (NAP) – New York/Newark (EWR)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i Boeing 767-300 UA965 NAP EWR 09:55 14:10 giorni (Premium) 6 aprile – 26 ottobre 2024 Tutti i Boeing 767-300 24 maggio – 26 settembre UA967 NAP EWR 15:00 19:05 giorni (Premium) 2024 Tutti i Boeing 767-300 UA964 EWR NAP 17:10 07:55+1 giorni (Premium) 5 aprile – 25 ottobre 2024 Tutti i Boeing 767-300 23 maggio – 25 settembre UA966 EWR NAP 22:15 13:00+1 giorni (Premium) 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

United Airlines annuncia l’espansione dei servizi stagionali dall’Italia verso gli Stati Uniti per il 2024/ Pagina4

Venezia (VCE) – New York/Newark (EWR)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Date delle operazioni Tutti i UA169 VCE EWR 11:05 14:40 giorni Boeing 767-400 20 aprile – 26 ottobre 2024 Tutti i UA170 EWR VCE 18:30 09:05+1 giorni Boeing 767-400 19 aprile – 25 ottobre 2024

Tutti gli orari sono locali e sono soggetti a modifiche.

La United Travel Experience

La business class United PolarisSM è un’esperienza di viaggio premium che privilegia il relax e il comfort, offrendo pasti di qualità a bordo, prodotti e servizi di cortesia di Therabody e Saks Fifth Avenue e sedili completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio.

United Premium PlusSM offre un sedile più spazioso e reclinabile, con più spazio per gambe e braccia, rispetto ad un posto standard Economy Plus o economy, oltre ad un kit di cortesia, una coperta Saks Fifth Avenue e un soffice cuscino.

I posti United Economy Plus offrono maggiore spazio per le gambe, migliorando il comfort per il passeggero. Posizionati nella parte anteriore della cabina di Economy, i sedili offrono il vantaggio aggiuntivo di un’uscita dall’aereo più rapida in arrivo. I posti Economy Plus sono disponibili su tutti i voli intercontinentali.

La United Economy offre gratuitamente cibo, bevande analcoliche, succhi di frutta, birra e vino, tè, caffè e intrattenimento a bordo. I sedili di quasi tutti gli aeromobili sono dotati di poggiatesta regolabile e di un sistema di intrattenimento on-demand individuale.

United in Italia

United è al servizio dell’Italia dal 1997. United offre servizi giornalieri tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, servizi giornalieri stagionali da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco, tra Milano e Chicago, nonché da Venezia e Napoli a New York/Newark. È possibile prenotare i biglietti aerei United dall’Italia visitando il sito united.com, telefonando al centro prenotazioni United ai numeri 02-6963-3256 (Milano) e 06-66-05-3030 (Roma) o presso qualsiasi agenzia di viaggio.

A proposito di United

Alla United, Good Leads The Way. Con hub negli Stati Uniti a Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco e Washington, D.C., United gestisce la più vasta rete di collegamenti tra i vettori nordamericani ed è ora la compagnia aerea più grande al mondo, misurata in miglia per posti disponibili. Per ulteriori informazioni su come entrare a far parte del team United, visitare www.united.com/careers e per ulteriori informazioni sull’azienda, visitare www.united.com. United Airlines Holdings, Inc. è quotata al Nasdaq con la sigla “UAL”.