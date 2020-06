Unmaredibene: YouKnow raccoglie 800 Euro per aiutare la Croce Rossa Italiana

Si conclude con un dato decisamente positivo la campagna #unmaredibene promossa autonomamente dall’agenzia di noleggio imbarcazioni YouKnow! di Piano di Sorrento.

Ottocento, infatti, sono gli euro raccolti in meno di un mese dall’azienda peninsulare che, con il claim “Dona ora, viaggia domani”, ha permesso di acquistare con un anticipo anche di un anno il proprio tour in barca nelle più belle località italiane, greche e croate, e di donare immediatamente una percentuale alla Croce Rossa Italiana per la battaglia contro il Covid-19. Una bella iniziativa messa in campo dal CEO di YouKnow! Enrico Manzi e che dimostra la voglia degli italiani e degli stranieri di tornare a viaggiare.

Intanto la YouKnow! oggi è tornata a solcare il mare in totale sicurezza. Con l’hashtag #iopartosicuro propone noleggi, locazioni e tour privati nel Golfo di Napoli e sono partiti anche i piccoli tour di gruppo in Puglia, Sicilia, Liguria e Venezia, oltre i nuovissimi tour in barca in Grecia e Croazia. Un segnale molto importante per il turismo peninsulare e italiano.