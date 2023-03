Uova di Pasqua Balocco: sorprese e golosità per bambini di tutte le età.

Chi dice che le Uova di Pasqua sono da bambini? Balocco pensa a tutta la famiglia e propone la bontà e la qualità delle sue Uova di Cioccolato racchiuse in nuovi incarti…e con nuove forme!

NOVITA’ – Uovo Emily in Paris Balocco – uovo di cioccolato finissimo al latte da 320 g dedicato alla serie “Emily in Paris”, tra i titoli più visti su Netflix con protagonista l’influencer Lily Collins. All’interno, tante sorprese magiche e fashion per ricordare Parigi: collana lunga, porta monete in latta, portachiavi e travel tag.

Inoltre, per chi desidera sperimentare l’Uovo in una veste diversa, Balocco ha il dolce perfetto, ideale per tutti i palati e per mettere d’accordo gli amanti delle Uova e della Colomba:

L’Uovo Dessert Balocco: con maxi chunky di cioccolato e fave di cacao. Irresistibile bontà, questo dolce dalla forma a uovo racchiude maxi chunky di cioccolato fondente e golosa crema cioccolato al latte. Con ricopertura di cioccolato al latte e fondente e croccanti fave di cacao in scaglie.

Dal 1927 Balocco rende le feste sempre più dolci e conquista il cuore di milioni di italiani con i suoi prodotti d’eccellenza. Sapienza artigianale, accurata selezione di materie prime e passione per la qualità sono gli ingredienti protagonisti di ogni ricetta, dove la fedeltà alla tradizione si fonde con la volontà di proporre un ventaglio di delizie per ogni palato.

I dolci Balocco sono “Buoni per Natura”: l’azienda è da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e tutti i prodotti nascono in uno stabilimento che utilizza energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico e proveniente da altre fonti rinnovabili.