Vacanze, i giovani scelgono l’aereo nonostante i rincari.

Dopo due anni di opportunità di viaggio perse, stiamo assistendo ad una rapida ripresa del turismo internazionale tale da spiazzare le compagnie aeree, che si sono ritrovate a gestire una significativa carenza di personale. Rispetto ad un anno fa, anche il sentiment dei Millennial verso i viaggi internazionali e a lungo raggio sta gradualmente migliorando: a rivelarlo è un recente sondaggio di WeRoad, la scale-up italiana specializzata in viaggi di gruppo, con più di 190 itinerari in tutto il mondo. Condotto su un campione di 2000 persone tra i 25 e i 35 anni, il sondaggio ha evidenziato che almeno il 45% dei rispondenti ha programmato una vacanza all’estero, mentre il 55% rimarrà in Italia. L’Europa rimane una destinazione di viaggio sicura e attraente per il 60% dei viaggiatori che hanno optato per l’estero; tuttavia c’è anche una buona parte di persone che ha preferito l’America (21%), il Medio Oriente e l’Africa (13%), e l’Asia (6%). Il sondaggio di WeRoad fornisce inoltre ulteriori approfondimenti circa lo stato d’animo dei Millennial facenti parte della loro community: il 30% di loro non si sente ancora molto sicuro a viaggiare, ma ritiene di averne ‘troppo bisogno’ per non farlo, contro un 5% che invece rinuncerà ed eviterà spostamenti. Invece il 65% dei rispondenti si sente molto sicuro a viaggiare senza paura. Il viaggio ideale? Itinerante, in giro alla scoperta di Paesi mai visitati prima (66%).

La partnership di WeRoad e Volagratis contro il caro voli



L’aereo è il mezzo perfetto, il preferito dai Millennial, per spostarsi. Solo il 10% dei rispondenti al sondaggio ha infatti pianificato un viaggio in treno, nave o auto. Tuttavia, l’intenzione di viaggiare a lungo raggio rimane debole a causa del peggioramento delle prospettive economiche delle persone, oltre agli elevati costi legati ai voli internazionali: a dirlo sono 6 viaggiatori su 10. Per questo motivo la travel tech company WeRoad, da sempre in dialogo costante con la propria community per capirne i bisogni, ha prontamente siglato una partnership con Volagratis con lo scopo di venire incontro alle esigenze dei suoi WeRoader: l’iniziativa prevede che chi prenoterà un viaggio con WeRoad a lungo raggio e fuori dall’Europa riceverà un voucher da 100€ per acquistare un volo su volagratis.com. I voucher sono limitati e l’offerta sarà valida dall’11 luglio fino alle 23:59 di mercoledì 13 luglio 2022, e fino ad esaurimento scorte.

“Sappiamo tutti che i prezzi dei voli quest’anno sono aumentati, e quindi se si può risparmiare qualcosa fa sempre piacere”, ha commentato Margherita Galluzzo, Global Brand & Activations Manager di WeRoad. “Le destinazioni a lungo raggio più amate dai nostri WeRoader sono l’Indonesia e la Giordania, seguite da Cuba e Perù. Speriamo quindi di aver incoraggiato le persone a prenotare verso la destinazione dei loro sogni grazie a questa preziosa collaborazione con Volagratis”.

