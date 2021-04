Vaccini agli operatori turistici, accordo Federalberghi Penisola Sorrentina.Regione.Asl Na 3 Sud.

Federalberghi Penisola Sorrentina ha siglato un protocollo d’intesa con la Regione Campania e con l’Asl Napoli 3 Sud per la somministrazione, a proprie spese, di vaccini anti-Covid al personale delle imprese turistiche aderenti. Tale protocollo aziendale rientra nelle specifiche del piano vaccinale nazionale ribadito dal Cdm del 6 aprile scorso.

In base all’accordo, Federalberghi Penisola Sorrentina ha individuato una struttura, tale da consentire accessi scaglionati e dotata di spazi idonei, nella quale coloro che avranno volontariamente aderito potranno vedersi somministrato il vaccino da personale sanitario convenzionato. La struttura sarà attrezzata in modo tale da consentire anche la permanenza post-vaccinale, gestire eventuali complicanze e registrare i dati dei lavoratori immunizzati. La fornitura dei vaccini sarà a cura del Servizio sanitario regionale, in base alla disponibilità. Una cabina di regia formata da due rappresentanti di ciascuno dei tre enti firmatari del protocollo, infine, curerà l’organizzazione complessiva, definirà i criteri di svolgimento delle attività, provvederà al monitoraggio delle vaccinazioni e alla rimodulazione del piano che dovesse rendersi necessaria a fronte dell’evoluzione dello scenario epidemiologico o del cambiamento degli indirizzi forniti da Governo e Regione.

«Questa iniziativa, svolta in sinergia con la Regione Campania e l’Asl Napoli 3 Sud che ringrazio per la grande disponibilità, contribuirà ad accelerare la campagna vaccinale sul nostro territorio – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – e a garantire la sicurezza del personale delle imprese aderenti prima ancora che degli ospiti ai quali, tra l’altro, i nostri associati daranno la possibilità di sottoporsi a tampone all’arrivo e alla partenza dall’albergo. L’auspicio è che anche gli operatori attivi negli altri rami del comparto turistico regionale prendano spunto dal protocollo di Federalberghi per organizzare analoghe campagne vaccinali per i propri associati». (ANSA).