Vanvitelli Domus: il B&B moderno e raffinato situato in posizione strategica nel miglior quartiere di Napoli.

Aperti dal mese di dicembre 2018, l’idea di Raffaele e di sua moglie nasce ben cinque anni fa dalla visione di opportunità nel turismo a Napoli e non solo.

Vanvitelli Domus è la soluzione ideale per soggiornare a Napoli, in stile moderno e raffinato situato in posizione strategica, in una zona tranquilla ed elegante, comodamente collegato dai mezzi pubblici per muoversi e raggiungere ogni punto della città.

La struttura

La struttura si compone di quattro camere tutte con bagno privato adatte per una vacanza di turisti ma anche per viaggi di lavoro in tutte le stagioni.

Le camere sono arredate con gusto e particolare cura dei dettagli, arricchite di ogni comfort e progettate per rendere ogni soggiorno un’esperienza unica e rilassante.

Le Camere

VANVITELLI

La camera Vanvitelli prende il nome dal grande architetto napoletano Luigi Vanvitelli che progettò tra le sue tante opere l’incantevole Reggia di Caserta.

BERNINI

La camera Bernini dedicata al celebre scultore e architetto napoletano Pietro Bernini, considerato esponente di punta dello stile barocco.

FANZAGO

Fanzago si inspira al celebre scultore e architetto Cosimo Fanzago, attivo a Napoli dove partecipò a numerose opere tra cui la certosa di san Martino e la chiesa di san Domenico Maggiore.

FONTANA

Fontana, ispirata all’ architetto Domenico Fontana, che contribuì all’urbanistica napoletana progettando opere come il palazzo reale di Napoli e la fontana del Nettuno

Un soggiorno speciale

Vanvitelli Domus offre servizi extra organizzati per vivere a 360° le straordinarie ed uniche bellezze della città di Napoli.

Ciò che lo distingue è la posizione particolarmente strategica nel miglior quartiere di Napoli: si trova infatti a pochi passi da piazza Bernini, e precisamente in Via Torrione San Martino 21.

vanvitellidomus.com

Via Torrione San Martino, 21/Scala C Piano 4 – 80129 Napoli

Check In: Dalle 14:00 alle 24:00

Check Out: Dalle 08:00 alle 10:30

Contatti

Mob: (+39) 331 1453 252 (Raffaele)

Email: vanvitellidomus@gmail.com

