Venerdì 5 la presentazione di “Breakfast included” il Talking e Walking Tour nel Centro Storico di Napoli

Il Sette Cafè e l’Arsenale di Napoli – Museo di Cultura Immateriale presenteranno, venerdì 5 luglio, “Breakfast included” il Talking e Walking Tour nel Centro Storico di Napoli.

La presentazione del progetto, primo nel suo genere, si terrà alle ore 9.30, presso l’incantevole cornice storica del Pio Monte della Misericordia a Napoli, nel cuore del centro storico, dove appunto nasce Sette Cafè e sarà rivolta a tutti gli addetti del settore turistico della città di Napoli e alla stampa.

Molto più di una semplice buvette il Sette Cafè è un progetto che unisce cultura, inclusione sociale e sostenibilità. Un luogo accogliente dove i visitatori potranno godere di una pausa ristoratrice in un contesto artistico di altissimo livello. Il bar si fa così esperienza: un percorso tra arte e gusto, un’ode alla bellezza per gli occhi e per il palato.

Tradizione ed innovazione sono gli ingredienti dell’offerta da mattino fino a tardo pomeriggio. Un ambiente riservato dove si potrà venire a lavorare e a studiare, programmare la colazione, la pausa pranzo, organizzare presentazioni ed eventi.

Ma non solo, per i turisti sarà possibile partecipare al ” Breakfast included” un vero e proprio tour, della durata di 2 ore, dove si inizierà con una colazione “alla napoletana” presso Il Sette Cafè, Qui i partecipanti potranno gustare un caffè espresso, un cappuccino e specialità di pasticceria mignon, mentre iniziano a scoprire i tesori del centro storico di Napoli.

Successivamente, una passeggiata lungo il Decumano Maior (via dei Tribunali) fino alla stazione metro di Toledo sarà guidata dalle esperte guide turistiche de L’Arsenale di Napoli, che condurranno i visitatori alla scoperta dello sviluppo urbanistico del centro storico e delle molteplici possibilità di visite a luoghi urbani, musei e relativi mezzi di trasporto.