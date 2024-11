Vera Pizza Contest, vince Mimmo Galasso

- pubblicità -

Periodo intenso per AVPN che conclude in bellezza il 2024 che ha visto la celebrazione dei 40 anni dell’Associazione. Appena terminata la finalissima del Vera Pizza Contest, il più grande evento al mondo dedicato alla pizza fatta in casa che quest’anno ha coinvolto oltre 1500 pizzaioli da tutti i continenti. Ben 1570 le pizze proposte di cui solo 765 ammesse (le altre escluse perché non rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento) hanno preso parte al campionato, ed ecco partire immediatamente il Best AVPN Pizzeria, altro attesissimo evento organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana.

”Anche quest’anno il Vera Pizza Contest ha dimostrato di essere una straordinaria iniziativa in grado di portare la Vera Pizza Napoletana nelle case di tutto il mondo – ha sottolineato Paolo Surace, Segretario Generale di AVPN – coinvolgendo i pizzaioli di 35 Paesi e confermando la pizza come il prodotto più identitario e al tempo stesso “cosmopolita” della Penisola. E noi, in quanto AVPN, ci poniamo come suoi ambasciatori tramandando le tecniche tradizionali e valorizzando le materie prime del territorio, pur mantenendo un approccio sempre più internazionale”.

Oltre due mesi di selezioni per decretare i tre concorrenti che si sono fronteggiati durante la finalissima di Napoli, il 19 e il 20 novembre, davanti al pubblico partenopeo e alla giuria tecnica composta dai Francesca Romana Barberini e Emanuela Sorrentino, tra le più importanti firme della critica enogastronomica, e da Stefano Di Filippo, campione delle ultime due edizioni del Vera Pizza Contest. A conquistare il primo posto è Mimmo Galasso, con la pizza “Irpinia” con fiordilatte, carciofi rustici di Montoro e capocollo irpino, che ha vinto un corso professionale di 9 giorni presso l’AVPN School. Sul secondo gradino del podio Giovanni Zito con la pizza “La mia seconda casa” con base bianca con gorgonzola e fiordilatte, crema di zucca al timo e salame casalingo che invece si aggiudica un corso di 3 giorni, mentre al terzo, Ferdinando Ripoli, con la pizza “Lucana” con fiordilatte, cime di rapa, salame pezzente della collina materana e peperone crusco di Senise IGP, va un corso di 4 ore. A tutti i finalisti sono stati consegnati inoltre una serie di omaggi come impastatrici, forni, attrezzature varie e una selezione di prodotti gastronomici di alta qualità. Un ringraziamento d’obbligo va a Molino Caputo, Effeuno, Gimetal, Olitalia e Pagnossin, storici partner dell’evento.

“Una vittoria davvero speciale che premia il mio grande amore per la pizza – afferma il vincitore Mimmo Galasso – Ringrazio AVPN e tutti i grandi maestri che ne fanno parte per la dedizione con la quale portano in alto la tradizione della vera pizza napoletana e per l’opportunità che offrono a tutti i pizzaioli appassionati di esprimere il proprio talento”.

Il Vera Pizza Contest ha regalato anche quest’anno una gara appassionante che lascia ora il posto al Best AVPN Pizzeria, il contest che ha come protagonisti i pizzaioli dell’Associazione di tutto il mondo. E che raggiunge, in questa edizione, il record di Paesi coinvolti, ben 59, con l’ingresso delle prime pizzerie in Qatar e nelle Filippine. Dopo il successo delle passate edizioni che hanno visto trionfare La Notizia di Enzo Coccia nel 2014, 50 Kalò di Ciro Salvo nel 2019, Pizzeria da Attilio di Attilio Bachetti nel 2021, Casa De Rinaldi di Salvatore De Rinaldi 2022 e l’ultimo premiato Andrè Guidon di Leggera Pizzeria Napoletana di San Paolo nel 2023, Best AVPN Pizzeria celebrerà, anche questa volta, le più grandi espressioni dell’arte bianca nel mondo.

“Siamo davvero entusiasti di dare il via al Best AVPN Pizzeria – afferma Massimo Di Porzio, Vicepresidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – che ogni anno raggiunge sempre più Paesi, un successo dettato dalla formula unica del contest, che vede i pizzaioli giudicati dai loro stessi colleghi. Una modalità che sottolinea il carattere internazionale della gara e conferisce ancora più importanza al premio, visto che non c’è giudice più esperto di chi fa della pizza il suo mestiere”.

Le fasi di selezione si aprono alle 11.00 del 22 novembre e dureranno fino alle ore 11.00 del 5 dicembre. Ogni pizzaiolo Verace potrà accedere attraverso il link di accesso inviato dall’Associazione e avrà diritto a esprimere un voto per ogni pizzeria di cui è titolare, senza poter votare la propria attività. Qualità della pizza, selezione delle materie prime, abbinamenti con vino, birra e cocktail, servizio di sala e design della location: questi i criteri valutati da tutti i pizzaioli che decreteranno il vincitore del Best AVPN Pizzeria, premiato sul palco del Sigep 2025, alla fiera di Rimini dal 18 al 23 gennaio.