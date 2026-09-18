Vera Pizza Napoletana Champion 2026, vince l’Italia, exploit Giappone

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A Napoli cala il sipario sulla finale del Vera Pizza Napoletana Champion 2026, il campionato mondiale dei pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana che, dopo un tour di selezione in giro per il globo, ha decretato i suoi vincitori per ogni categoria.

355 pizzaioli provenienti da tutto il monfo

355 pizzaioli provenienti da 30 Paesi da tutti i continenti si sono sfidati da martedì 15 a giovedì 17 settembre presso il Ristorante della Piscina, nella cornice suggestiva della Mostra d’Oltremare, per tre giornate dedicate a tutte le espressione della pizza napoletana nel cuore della sua città natale.

“L’alto livello dei concorrenti in gara e la passione dimostrata hanno messo in luce il valore della nostra Associazione nel definire parametri e metodi condivisi capaci di essere applicati in ogni contesto, da ogni pizzaiolo – ha raccontato Antonio Pace, Presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – Tre giorni straordinari in cui centinaia di pizzaioli provenienti da Paesi lontani hanno dimostrato di interpretare la tradizione napoletana con attenzione e competenza sulla base del disciplinare AVPN. Fa un enorme piacere la prestazione dei nostri azzurri che conferma la leadership italiana, ma abbiamo osservato performance notevoli da tanti altri Paesi, in particolare Giappone e Portogallo fino alla Corea del Sud e al Cile, a dimostrazione di come occasioni come questa permettano il confronto e la crescita della comunità di pizzaioli AVPN”.

27 pizzaioli premiati nelle 9 categorie

27 i pizzaioli premiati del Vera Pizza Napoletana Champion, tre medagliati per ogni categoria Margherita, Marinara, Pizza Fritta, Mastunicola, Calzone Napoletano, Per Gourmet, Amatori.

A completare il parterre dei premiati, l’ex aequo per il titolo Miglior Fornaio conquistato da tre pizzaioli italiani Samuele Traviglia, Roberto Daffinito e Salvatore Santucci e i riconoscimenti speciali consegnati a Claudia Pelletier (Canada) per essere la donna in gara ad aver ottenuto il punteggio più alto. Mentre Emanuele Rossi (Italia) ha conquistato il riconoscimento di pizzaiolo più giovane a soli 21 anni, Gonzalo Garay dal Cile è il pizzaiolo arrivato da più lontano con 12.034 km di distanza, il premio 100% Campano per Diego Santucci (Italia) e Carla Dall’Orto (Brasile) ha ottenuto il premio Orto Creativo.

Italia in testa, poi Giappone e Portogallo

Il tutto con l’Italia in testa con 7 pizzaioli premiati (4 ori, 1 argento e 2 bronzi) più il premio speciale pizzaiolo più giovane e i tre concorrenti che hanno conquistato il titolo Miglior Fornaio, segue il Giappone con 4 (2 ori e 2 bronzi ) e il Portogallo con 2 (1 oro e 1 argento.

A chiudere la classifica Cile e Canada con una medaglia più un riconoscimento speciale seguiti da Corea del sud, Spagna Usa e Austria. Assolutamente di rilievo la performance del team nipponico che mette due dei suoi ‘’atleti’’ sul gradino più alto del podio di categorie prestigiose come Margherita e Marinara, a conferma di una liason ormai consolidata tra le scuole AVPN e il Paese del Sol Levante.

Talenti e professionalità provenienti da angoli del mondo lontani e particolarmente diversi, accomunati dal desiderio di portare avanti la cultura della vera pizza napoletana, sia nella scelta delle materie prime che nella manualità e l’impiego di tecniche tradizionali.

Il Vera Pizza Napoletana Champion 2026 ha infatti visto la presenza di pizzaioli provenienti da Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, El Salvador, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lettonia, Libia, Malesia, Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia e Ungheria

Let’s Pizza Again

Da ricordare tra i momenti principali il convegno “Let’s Pizza Again: l’arte che si fa mestiere. La Vera Pizza ambasciatrice della Dieta Mediterranea”, un doppio momento di dialogo che ha posto l’attenzione sul tema del riconoscimento giuridico del pizzaiolo come strumento di maggiore garanzia sia nei confronti di questa figura professionale ma anche dal lato del consumatore e del patrimonio di saperi legato dall’arte bianca. Un importante momento di riflessione che è stato seguito dal focus incentrato sul ruolo della pizza napoletana come ambasciatrice della dieta mediterranea nel quale il confronto si è spostato dal piano giuridico all’aspetto non solo strettamente nutrizionale ma anche legato alla provenienza, alla territorialità e al valore delle filiere corte.

Stefano Auricchio

‘’Tanti i momenti importanti che hanno caratterizzato questa tre giorni – ha sottolineato Stefano Auricchio, Direttore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – tra cui vorrei ricordare la consegna del Premio Speciale Selection France che in qualche modo sancisce l’importante partnership con Parizza 2027 che si terrà a Parigi a marzo del prossimo anno. Inoltre non posso chiudere senza un sincero ringraziamento a tutti i partner che ci hanno consentito di organizzare un’iniziativa di questo livello.’’

Elenco dei vincitori

Margherita

Yokoyama Ginya (Giappone) Renato Colombo (Cile) Hirotada Tsuda (Giappone)

Marinara

Nunome Daisaku (Giappone) Vito Iacopelli (USA) Fabrizio Capobianco (Austria)

Mastunicola

Luca Di Massa (Italia) Simon Melki (Canada) Tomoyuki Kohno (Giappone)

Calzone Napoletano

Mahbub Alam (Portogallo) Sumair Khan (Portogallo) Fulvio Belfiore (Italia)

Pizza Fritta

Carmine Apetino (Italia) Taeksub Lee (Corea del Sud) Salvatore Ambrosino (Spagna)

Pizza Gourmet

Antonio Politelli (Italia) Roberto Daffinito (Italia) Sinan Batur (Germania)

Pizzaioli Amatori

Stefano Di Filippo (Italia) Patryk Chorazy (Polonia) Massimo Foli (Italia)

Miglior Fornaio

Samuele Traviglia (Italia)

Roberto Daffinito (Italia)

Salvatore Santucci (Italia)

Premio Pizzaiola Donna

Claudia Pelletier (Canada)

Premio Giovane

Emanuele Rossi (Italia)

Pizzaiolo più lontano

Gonzalo Garay (Cile)

Premio orto creativo

Carla Dall’Orto (Brasile)

Premio 100% Campano

Diego Santucci (Italia)

Coppa delle Nazioni – Trofeo Lello Surace

Italia