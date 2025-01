Vernissage, sensi in mostra da Riserva Rooftop il 5 febbraio

- pubblicità -

Un viaggio sensoriale, tra forme, colori e sapori: mercoledì 5 febbraio alle 19:30 a Napoli da Riserva Rooftoop (Via Manzoni, 308) in collaborazione con la galleria Morra Arte Studio, la presentazione di “Vernissage sensi in mostra“, esperienza sensoriale attraverso piatti e opere d’arte.

La rassegna ideata da Sasy Maresca, Ivan Morra e Roberto Bianco, unisce l’arte contemporanea e il fine dining , attraverso otto appuntamenti, che mettono al centro opere, bellezza visiva e gusto.

«Due mondi che si incontrano – spiega Maresca – creando momenti immersivi in cui gli ospiti possono assaporare piatti ispirati al file rouge della serata. Ogni appuntamento segue infatti un tema artistico e gastronomico diverso, curato nei minimi dettagli; si comincia con l’amore e la passione». Si cena tra le opere della mostra collettiva realizzata dagli artisti Dario Tironi, Marco Lodola, Giuliano Grittini, Ugo Nespolo, affiancati alla nuova scuola, rappresentata da, Francesco Pezzuco, Daniela Lupi, che mettono al centro anche l’ecologia e l’ambiente. «Iniziative come queste – commenta Morra – confermano l’importanza della sinergia tra gallerie d’arte e realtà dell’hospitality come Riserva Rooftop, necessaria per un rilancio del territorio in chiave culturale, per la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea e dell’enogastronomia moderna. Attraverso collaborazioni mirate, si creano opportunità uniche per artisti emergenti e affermati, di esporre le proprie opere a un pubblico più ampio. Questa unione rappresenta un motore propulsore per l’evoluzione e la vitalità dell’arte». Fondata nel 1980 da Vincenzo Morra e successivamente arricchita dalla presenza fattiva dei figli Ivan e Raffaele, la galleria Morra Arte Studio è divenuta punto di riferimento e d’incontro fra collezionisti, appassionati, pittori e scultori, grazie alla sua continua attività espositiva, con mostre istituzionali, personali e collettive.

“Vernissage, sensi in mostra” è un’esperienza di scoperta, un viaggio sensoriale, un’opportunità di esplorare la relazione tra sapori e senso estetico. «È un evento creato per chi ama l’arte in ogni sua forma – ribadisce Bianco – perché in fondo anche la cucina non è altro che arte. Ogni dettaglio è pensato per emozionare e stupire; gli ospiti saranno accolti da artisti, esperti d’arte, chef, sommelier, bar mixologist, che li guideranno in un viaggio sensoriale tra forme, colori e sapori». Durante la cena, il curatore d’arte e l’host, illustrano le opere esposte e svelano le connessioni tra gli elementi visivi e la filosofia del fine dining che stanno alla base di Riserva Rooftop.

Vernissage Sensi in mostra

a cura di Galleria Morra Arte Studio

Riservarooftop, Via Manzoni, 308 – Napoli

Dal lunedì al sabato 19:30 – 01:00

Domenica: 12:30 – 01:00

info: 081 6125267