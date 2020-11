“Vieni a cena e ti invitiamo a pernottare”: Un nuovo omaggio dell’Eurostars Excelsior 5* ai napoletani e a tutti i campani.

Promozione: VIENI A CENA E TI INVITIAMO A PERNOTTARE Prenotazioni: https://www.eurostarshotels.it/eurostars-hotel-excelsior/promozioni.html Codice: CENA Tariffa: 120 Euro stanza/notte Include: -Soggiorno in Camera Superiore in regime di pernottamento e prima colazione. -1 cena per 2 (a consumare il primo giorno) -Aperitivo di Benvenuto -Late Check Out Ore 13 ***Tale promozione, soggetta alla disponibilità dell’hotel, è valida fino al 23 dicembre. Non esiste un limite di giorni ed è valido per tutti i residenti della regione Campania.