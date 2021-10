Vini piemontesi in tour a Napoli lunedì 25.

Dopo il successo della prima edizione nel 2020 torna a Napoli l’evento di degustazione dedicato a I Vini del Piemonte, il Consorzio di promozione che riunisce oltre 230 aziende vinicole regionali.

Lunedì 25 Ottobre a partire dalle 15:00 diverse categorie di pubblico avranno la possibilità di degustare le grandi etichette piemontesi presenti in città negli spazi del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. Si parte già alle 14:00 con una masterclass riservata ai buyer e su invito, condotta dal giornalista Luciano Pignataro e da Nicola Argamante, presidente del Consorzio; si prosegue con banchi d’assaggio per tutti gli operatori del settore Ho.Re.Ca. e dalle 17:30 alle 19:00 l’ingresso è consentito a tutti i curiosi e i wine lover.

“L’edizione 2020 si è svolta in forma ridotta – ha commentato Nicola Argamante Presidente del Consorzio I Vini del Piemonte – a causa delle restrizioni anti-covid, dunque siamo orgogliosi di poter finalmente tornare in questa meravigliosa città che ci ha accolto con grande successo lo scorso anno, nonostante il momento complesso.

Fare promozione in una terra di grandi vini è sempre una sfida importante, ma siamo orgogliosi che il nostro tour italiano parta proprio da Napoli, capitale gastronomica e fiore all’occhiello del turismo dove, siamo certi, palati fini ed attenti sapranno accogliere con curiosità le eccellenze piemontesi in degustazione. “

I professionisti e i wine lovers campani avranno l’occasione di degustare oltre 100 vini di 17 produttori da diverse aree del Piemonte: Langhe, Roero, Monferrato e Alto Piemonte porteranno alta la bandiera dei principali vitigni autoctoni della regione nelle loro diverse espressioni territoriali fornendo interessanti spunti per gli appassionati e interessanti opportunità commerciali per i vari rappresentanti del trade di una regione costellata di hotel e ristoranti di altissimo livello.

“Rivolgo un particolare ringraziamento alle Associazioni di Sommelier campane – ha proseguito Argamante – che hanno accolto il nostro invito e a cui abbiamo riservato uno sconto: sono certo che il lavoro educativo verso un numero sempre crescente di appassionati sia prezioso e indispensabile per formare i consumatori di domani, sempre più orientati al vino di qualità.”

Per tutti gli operatori la partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria e per fasce orarie. Tutte le prenotazioni sono gestite dalla società Dipunto studio di Napoli.

Per informazioni: email a Info@dipuntostudio.it / tel. 081.681505

La degustazione al grande pubblico sarà aperta dalle 17:30 e fino alle 19:00.

I Vini del Piemonte

Nato nel 2010 dalla volontà di alcuni produttori, I Vini del Piemonte è un consorzio di promozione che unisce oltre duecento piccole e medie imprese vitivinicole fra Langhe, Roero, Monferrato e Nord Piemonte. Oggi è un punto di riferimento indiscusso per le aziende vinicole piemontesi, in particolare per le piccole e medie imprese del settore interessate ad esportare i propri vini all’estero. Alla base di tutte le attività organizzate da I Vini del Piemonte c’è vero “spirito di squadra”, nella convinzione che promuovere insieme le aziende con il brand Piemonte sia la vera arma vincente per presentarsi al meglio nei diversi mercati internazionali.

PROGRAMMA:

12.00: seminario sul mercato del vino nell’area di Napoli rivolto ai produttori presenti

14.00 -15.00: Master class riservata agli operatori trade

15.00 -19.00: walk around tasting – riservata agli operatori trade (distributori, agenti, professionisti e rappresentanti settore ho.re.ca., sommelier professionisti e stampa specializzata)

17.30 -19.00: walk around tasting aperta anche ai wine-lovers – ingresso a pagamento

BIGLIETTI SESSIONE PUBBLICO

http://www.ivinidelpiemonte.com/eventi/2021/napoli-2/#biglietti

Biglietto intero: 15,00 €

Biglietto ridotto associazioni di Sommelier: 10,00 €

Info, prenotazione operatori e ufficio stampa > Dipunto studio

Tel. 081681505