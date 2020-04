“Vino in Quarantena” Milena Pepe e Massimo Setaro in diretta per “Post&News” ore 17 su Napolipost conduce Elisabetta Donadono.

E’ in programma per oggi alle ore 17.00 sulla web tv di Napolipost ed i suoi canali social, la diretta del programma Post&News condotta da Elisabetta Donadono sul tema “Vino in quarantena, il futuro di uno dei settori principali del made in Italy”. La striscia di approfondimento di Napolipost.com, dopo aver trattato temi vari di attualità legati all’emergenza pandemia che stiamo vivendo, come medicina, architettura, università, si sofferma oggi sull’enologia, discutendone con Milena Pepe produttrice dell’Azienda Tenuta Cavalier Pepe e Massimo Setaro, produttore dell’azienda Casa Setaro. “Dall’inizio dell’emergenza l’azienda continua ad adattarsi agli eventi – ha dichiarato Milena Pepe – Il rallentamento degli ordini, prima dall’Italia e poi dall’estero, unitamente al blocco delle attività ricettive in sede, ha causato una riduzione del personale, sia in cantina che negli uffici.” Questi i presupposti allarmanti, per una conversazione propositiva che si soffermerà sulle problematiche attuali, le misure e scelte adottate per fronteggiare il momento e le aspettative future nella gestione e risoluzione della pandemia da Covid 19, affrontata dal punto di vista di aziende leder nella produzione vitivinicola campana. Un momento difficile da affrontare e fronteggiare con cura, ma anche senso pratico e fiducia nel futuro.

