Visita all’Acquedotto Augusteo del Serino a cura di Respiriamo Arte.

L’Associazione culturale Respiriamo Arte propone per la prima volta una visita guidata ESCLUSIVA all’Acquedotto Augusteo del Serino per SCOPRIRE un altro luogo meraviglioso della nostra Città.

L’ Acquedotto Augusteo del Serino è un’infrastruttura di epoca Romana tra le più imponenti del mondo antico, che si sviluppa per circa 100 km, dalle sorgenti fino alla Piscina Mirabilis a Miseno. Nei locali sotterranei del Palazzo Peschici-Maresca, in via Arena Sanità, sono stati scoperti e identificati due tratti affiancati dell’antico acquedotto con una interessante successione di pilastri ed arcate in laterizi e tufo. Un’evidenza archeologica di eccezionale interesse per ubicazione, complessità e peculiarità costruttive.

Dal giugno 2014, l’Associazione VerginiSanità ha ottenuto in affidamento alcuni locali al piano terra di Palazzo Peschici-Maresca, in via Arena Sanità, con l’obiettivo di promuovere progetti e attività culturali, a partire dalla valorizzazione del sito archeologico Acquedotto Augusteo del Serino, reso oggi accessibile attraverso un percorso che conduce al piano interrato.

SABATO 10 Ottobre ORE 11:00

Appuntamento: Via Arena della Sanità 5, Napoli: ore: 10:45.

Durata: 1h circa

Contributo: euro 6,00 euro.

Il contributo sosterrà le attività dell’Associazione culturale Respiriamo Arte e dell’Associazione VerginiSanità per la raccolta fondi “Diventa Paladino dell’Arte: Napoli Fabbrica della Cultura”.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: respiriamoarte@gmail.com / +39 3314209045

Evento incluso nel programma:

ITACA’ Napoli 2020

Festival del Turismo Responsabile BIO-DIVERSITA’

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-napoli-2020/