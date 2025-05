VitignoItalia prosegue al Magnolia

- pubblicità -

Anche quest’anno torna l’appuntamento più atteso per gli appassionati e i cultori del vino della scena napoletana: Vitigno Italia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani. Ma l’esperienza non si ferma alla Stazione Marittima: il 12 maggio, il fuori salone si sposterà al Magnolia Napoli, un luogo eclettico e multiforme, cuore pulsante della movida partenopea, noto per la sua capacità di creare esperienze uniche che uniscono buon cibo, proposte di beverage e divertimento.

Qui si terrà una serata particolare, la Special Dinner, realizzata in collaborazione con AIS Campania, presieduta da Tommaso Luongo, e con Vitigno Italia, insieme a Maurizio Teti, direttore dell’evento partenopeo.

La serata al Magnolia Napoli, in vico Belledonne a Chiaia n°11, sarà un viaggio in più atti attraverso la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo italiano, espressa attraverso la cucina.

Un vero e proprio tour enogastronomico che partirà dai profumi freschi delle bollicine del Trentino, passerà per le note intense dei bianchi dell’Abruzzo, fino alla forza vulcanica della Solfatara dei Campi Flegrei, per concludersi con la dolcezza e il calore dei passiti. Il menu, pensato ad hoc per l’occasione dallo chef resident Antonio Chirico, ammicca ai sapori primaverili con tocchi ‘extra regionali” capaci di esaltare ogni vino. Per partecipare alla serata la prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: 0812779597; Whatsapp 349.2682748; mail:info@magnolianapoli.com.

La serata inizia alle ore 20.30 con un aperitivo di benvenuto: una focaccina al burro con speck affumicato, fonduta di pecorino di fossa e miele, accompagnata da un pan brioche con tartare di manzo e maionese alle acciughe abbinato a Rechof Trento DOC Brut – Sboccatura 2024. A seguire, un antipasto di uovo croccante su fonduta di Parmigiano, asparagi e zafferano, abbinato a un Trento DOC Brut Rosé – Sboccatura 2024. Il primo piatto è il risotto primavera con verdure di stagione, servito insieme a un calice di Umani Ronchi Plenio 2022, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva. A seguire, il secondo piatto: pancia di maialino con peperoni in agrodolce, perfettamente in armonia con il Piedirosso Campi Flegrei DOP 2022, Vigna Solfatara della Vitivinicola Iovino. Infine, il dessert: CiokoVaniglia accompagnato da una selezione di passiti.