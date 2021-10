Voci dall’Aldilà, visita guidata recitata alla Chiesa della Luciella venerdì 29 e sabato 30 a cura di Respiriamo Arte.

Venerdì e sabato 29 e 30 ottobre 2021, la Chiesetta di Santa Luciella ai Librai aprirà ai visitatori nelle ore serali con visite guidate recitate, in collaborazione con la compagnia teatrale “Feir Eventi”.

La chiesetta di Santa Luciella non è solo un edificio fatto di pietre ma soprattutto un luogo che custodisce storie, preghiere, vicende personali accadute nell’arco dei secoli. Lo spettatore incontrerà, durante il percorso di visita, le anime di chi ha affidato al Teschio con le orecchie, messaggero tra il mondo dei vivi e l’aldilà, le proprie richieste e disperate speranze. Nessun palcoscenico ne quinta teatrale, unicamente un contatto diretto tra pubblico e spirito. Ci troviamo pur sempre in un luogo di sepoltura, in una Napoli da sempre legata al culto dei morti tra riti e superstizione, e nei giorni dedicati alle anime dei defunti, saranno loro a ripercorrere la propria vita.

Prenotazione obbligatoria: 3314209045 – respiriamoarte@gmail.com

Giorni: 29 e 30 ottobre 2021

Orari: 19:00; 20:00; 21:00; 22:00.

Visite guidate ogni 60 minuti per gruppi di max 15 persone. Contributo di 12 € a persona; 7 euro per ragazzi dai 6 ai 18 anni

Dove: Chiesetta di Santa Luciella ai Librai, vico Santa Luciella ai Librai n.5